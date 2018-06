Medio año de búsqueda hasta hallar el «paraíso»

? Kjetil Grimstad pasó medio año recorriendo España en busca de su «paraíso musical» hasta que encontró la casa de 1.600 metros cuadrados entre naranjos de Barxeta y la convirtió en un estudio y alojamiento para músicos. «Desde 2010 la he reconstruido tres veces, ya que hemos aprendido más sobre la acústica y la funcionalidad de las salas», relata. Durante estos años, además de Into The Ark y Paolo Nutini, por el Studio Barxeta han pasado, entre otros, el mítico percusionista peruano Alex Acuña (miembro de los Weather Report y músico con Elvis, Diana Ross, Paul McCartney y U2, entre otros). Una de las canciones que Acuña grabó allí se titula precisamente «Barxeta». También ha trabajado allí el conocido baterista de jazz Gary Husband, y Horacio «el Negro» Hernández, que ha sido baterista de Michel Camino, Carlos Santana o Zucchero, entre otros.