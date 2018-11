Los profesionales debaten la "internacionalización de la cultura valenciana"

Econcult-UV reunió el pasado jueves a más de un centenar de profesionales del sector cultural valenciano en Convent Carmen para presentar públicamente la convocatoria "Chebec "de "impulso a la internacionalización de la cultura valenciana".

Para Raúl Abeledo Sanchis, coordinador de Proyectos Europeos de Econcult e investigador principal de Chebec "la alta participación mostrada por los asistentes es una buena muestra del interés que suscitan estas cuestiones, ya que vivimos un momento crucial desde diversas perspectivas. La primera, la creciente globalización de los mercados culturales vía la digitalización de la oferta y consumo cultura. La segunda, la crisis del sistema de financiación pública de la cultura y el contexto de las políticas de austeridad. La tercera, la creciente relevancia de la centralidad de la cultura para un desarrollo regional inteligente, inclusivo y sostenible"

Amparo Ferrer, Subdirectora General de Internacionalización, fue la encargada de inaugurar la jornada. Durante su intervención presentó el marco de ayudas de la Dirección General de Internacionalización y del IVACE internacional.

A continuación María Martinez Iturriaga, directora de Berklee College of Music,realizó una ponencia experta sobre "La relevancia de la internacionalización en las organizaciones culturales". Para Martinez "eEl conocimiento y participación del tablero de juego internacional es fundamental para la subsistencia y relevancia de cualquier actor en su ámbito profesional, especialmente en el sector cultural, que debería ser un reflejo de la realidad social en la que vivimos y que inevitablemente se ve transformada por un entorno cada vez más internacional y globalizado."

En la mesa redonda sobre buenas prácticas, moderada por Pau Rausell de Econcult, los participantes debatieron sobre la importancia de la internacionalización, sus principales retos y beneficios. En esta línea, Nadia Ruíz de La Tribu Animation, incidió en que " en València hay un gran talento creativo en el sector audiovisual, ahora mismo lo más importante para nuestra productora es recibir y retener ese talento para poder competir con ciudades que disponen de incentivos fiscales".

Para Ana Gea, de Revista Gràffica, uno de los principales problemas es que "los profesionales de las industrias culturales y creativas somos muy pasionales y nos dejamos el alma en nuestro proyecto, por tanto en ocasiones no prestamos suficiente atención a la financiación". Paula Rausell contó la experiencia de la compañía teatral Espai Inestable en la que, como alternativa ante la falta de financiación local, recurrían a los proyectos europeos y Jean-François Alberghi de la consultora Euroimpulse remarcaba que "para tener éxito en los proyectos europeos y en la internacionalización, hay que aprender a cooperar en vez de competir".

Durante toda la jornada, el dibujante Carlos Maiquesilustró gráficamente el contenido y las conclusiones de la jornada en directo. La jornada concluyó con la presentación técnica del proyecto InterregMED "Chebec" así como de la convocatoria abierta del proyecto para la internacionalización de la ICCs valencianas por María Sendra y Raúl Abeledo de Econcult-UV.

Esta jornada se enmarca en el proyecto InterregMED "Chebec" con el que Econcult ha lanzado una convocatoria abierta a las organizaciones culturales y creativas valencianas destinada a impulsar sus estrategias de internacionalización a través de acciones de formación, movilidad y financiación. Chebec - Hacking the Mediterranean economy through the Creative and Cultural Sector es un proyecto de 30 meses de duración y 2 millones de euros de presupuesto que reúne a 10 socios y 5 asociados de Francia, Italia, Malta, Portugal, España y los Balcanes - Bosnia y Herzegovina y Serbia. Chebec aborda el principal reto de las industrias creativas y culturales (ICC) en el Mediterráneo: apoyar el acceso de las ICC a nuevos mercados manteniendo su propia identidad.

La convocatoria permitirá a los beneficiarios acceder a cuatro talleres de formación en emprendizaje e internacionalización, tres acciones de movilidad transnacional (Sevilla, Marsella y Boloña) y ayudas económicas por valor de 5000 euros. El objetivo es desarrollar las competencias y los contactos internacionales de profesionales del sector cultural y creativo.