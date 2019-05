Sweet California actuará en València con su gira 'Origen'

La girlband Sweet California actuará en el Palacio de Congresos de València el 14 de septiembre con un concierto formará parte de la gira de presentación de su cuarto trabajo, 'Origen' (Warner Music Spain).

El álbum "ha vuelto a marcar otro éxito en la trayectoria del trío al colocarse en el número 2 de las listas de ventas y mantenerse en los rankings durante más de 15 semanas", destacan responsables del evento.

Las tres vocalistas de la formación --Sonia Gómez, Alba Reig y Tamy Nsue-- son las autoras de la mayor parte del repertorio del álbum, cantado en castellano. Su intención era implicarse al máximo en las composiciones y ofrecer melodías pop bailables con matices de ritmos urbanos, latinos y afro.

Para conseguirlo, trabajaron con productores de fama internacional como George Noriega (Jennifer Lopez, Ricky Martin, Shakira), Pablo Cebrián (David Bisbal, Amaia y Alfred, Manuel Carrasco) o Tainy (Wisin & Yandel, Don Omar, Bad Bunny).

Por otra parte, el disco contiene letras con "mensajes sociales, donde prevalece la temática positiva y en pro de la libertad, ensalzando el amor y respeto a uno mismo". Asimismo, las canciones incitan a elegir sin temor a las críticas y son una llamada a la unidad, tomando la música como denominador común.

La gira 'Origen' arrancó el pasado mes de enero y ya ha pasado por ciudades como Barcelona, Zaragoza, Málaga, Murcia o Palma. Los conciertos de Sweet California destacan por su dinamismo, con cuidadas coreografías, interacciones con el cuerpo de baile y cambios de vestuario. Y, además, no faltan los guiños a los temas más importantes del trío, como 'Wonderwoman', 'Comprende (It's Over)' o 'Vuelves'.

Desde su aparición en enero de 2013, Sweet California se ha convertido en una de las bandas femeninas de más éxito en la escena artística española. Sus trabajos anteriores -'Break Of Day', 2014; 'Head For The Stars', 2015; y '3', 2016- han despachado más de 100.000 copias. El grupo recibió el premio MTV - EMA al mejor artista español 2015. Actualmente, sus redes sociales cuentan con centenares de miles de seguidores y sus vídeos suman las visualizaciones por millones.

Las localidades para el concierto de Sweet California en el Palacio de Congresos de València del sábado, 14 de septiembre, se pueden adquirir en www.ticketea.com y www.eventbrite.es. El precio de los tiques oscila entre los 24 y los 36 euros (más gastos de gestión).