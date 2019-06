La banda Vintage Trouble clausura hoy «Emergents al Palau»

La célebre banda californiana Vintage Trouble llega hoy al Palau de la Música de València, para cerrar la presente edición del ciclo «Emergents al Palau». Se trata de una formación muy potente y llena de fuerza que combina el soul blues, ritmos R&B y un toque de pop.

El cuarteto formado por Ty Taylor (voz), Nalle Colt (guitarra), Rick Barrio Dill (bajo) y Richard Danielson (batería) ha realizado más de 3.000 conciertos en 30 países diferentes con grupos y músicos de renombre mundial como The Who, Rolling Stones, AC/DC, Lenny Kravitz o Bon Jovi. Con tres álbumes publicados ( The Bomb Shelter Sessions, The Swing House Acoustic Sessions y 1 Hopeful Rd) decidieron dar un paso adelante y realizar un nuevo desafío con su último trabajo: Chapter II.

«Emergents al Palau» es un ciclo coordinado por Manolo Tarancón y Amadeu Sanchis, que da la oportunidad a bandas, solistas y grupos valencianos de estilos muy diferentes y que están fuera de los circuitos comerciales, para expresarse artísticamente en el Palau de la Música. La presente edición que se cierra, ha tenido una novedad significativa respecto a la primera como es el hecho que los músicos cobraran un fijo, que unido al alta en la Seguridad social el día del concierto, les supone unas condiciones laborales dignas.

De esta manera, durante en esta temporada han tocado en la Sala Rodrigo los grupos: Mineral Waters, Tipos de Interés, Duna, Elen & Roseville, Here the Captain speaking, the Captain is dead, El Futuro Peatón, Tin Robots, Petit Mal, Ele Vin, Álvaro del Hierro, Peepshow, We Used To Pray, Tercer Sol y Los Mocetones y Jamaleònics y Leya & The Gentlemen.