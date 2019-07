Los primeros asistentes al FIB desembarcan en Benicàssim

Los primeros asistentes al Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebra del jueves a domingo, están llegando de manera «tranquila» a la localidad castellonense desde las 9 horas de ayer, cuando comenzó la entrega de pulseras de acceso y se abrieron las zonas de acampada.

Según se apunta desde el festival, las primeras horas de entrega de pulseras de acceso al festival fueron «tranquilas» y se espera que sea a partir de hoy cuando comience a llegar el público en mayor número. Además, la huelga de trenes de Renfe, también puede estar ralentizando la llegada, ya que muchos fibers llegan al aeropuerto de Manises y se desplazan hasta Benicàssim en tren.

El FIB celebra este año su 25 aniversario con un cartel que tiene como nombres más destacados a Lana del Rey, Fat Boy Slim, Kings of Leon, The 1975, Vetusta Morla, Franz Ferdinand o Jess Glyne, aunque para la celebración se espera a menos público que en la edición anterior, en la que se dieron cita 170.000 personas entre los 4 días de conciertos. El jueves a las 19 horas abrirá el recinto de festivales de Benicàssim para dar comienzo a los conciertos, que se prolongarán hasta el domingo, y mientras tanto el montaje de los escenarios y el resto de la infraestructura avanza a buen ritmo y sin contratiempos, según señalaron desde la organización.

Hasta que la música empiece a sonar en los escenarios del recinto, la programación del Rock this Town -conciertos gratuitos en el núcleo urbano de Benicàssim- presenta propuestas hoy y mañana de la mano de bandas valencianas emergentes, artistas invitados y los finalistas de Proyecto Demo 2019 de Radio 3. Rock This Town pretende «promover la cultura local a la vez que los fibers puedan disfrutar del pueblo en toda su esencia», según la organización, que recuerda que este año reúne a nombres como Bluet, Johny B Zero, We Used to Pray, Las Auténticas, Dandy Wolf, Esjava, Olivia is a Ghost, Ginebras y Badlands.