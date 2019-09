Camilo en 10 'himnos' musicales

El éxito de Camilo Sesto puede medirse en cifras. 40 discos, 70 millones de discos vendidos y millones de seguidores entre España, América Latina y Estados Unidos. Aunque estos datos no hacen justicia al icono cultural que fue Camilo, un cantante que consiguió zarandear la sociedad tardofranquista con verdaderas proezas musicales, como una ópera rock que puso en jaque la virtud católica de los 70. Atrevido, con una voz virtuosa, Camilo Sesto creó himnos musicales que no han caducado. Sus letras conseguían llegar al público con una puesta en escena que desbordaba sentimiento y dramatismo. La pequeña pantalla también lo amaba. El cantante alcoyano fue prolífico entre las décadas de los 70 y 80. Después, en los 90, publicó tres álbums 1991: A voluntad del cielo (1991), Huracán de amor (1992) y Amor sin vértigo (1994) que se acomodaron sin mucho ruido a su discografía. Ya en los 2000, el artista publicó cinco discos, entre ellos, Camilo Sinfónico (2018), que pasó sin pena ni gloria en la prensa musical. La excentricidad del cantante, unida al sorprendente giro que dio su carrera con singles como «Mola mazo» (Alma, 2002), provocó que los críticos musicales no se lo tomaran muy en serio. Sin embargo, los greatest hits del alcoyano perduran. De hecho, no han desaparecido de la radiofórmula. Ni tampoco de los karaokes.

«Vivir así es morir de amor»

'Sentimientos' (1978)

La canción aborda uno de los temas recurrentes del artista, el amor imposible. Fue compuesta por Camilo Sesto, que contó con los arreglos de Rafael Pérez Botija. El tema ha sido versionado en multitud de ocasiones. El Canto del Loco, Shaila Dúrcal, Abraham Mateo o Mónica Naranjo han incluido el tema en sus trabajos discográficos. También ha sido interpretada en programas como «Tu cara me suena», «Operación triunfo» o «La mejor canción jamás contada».



«Algo de mí»

'Algo de mí' (1971)

Es el tema homónimo del álbum debut del artista. Fue el primer tema con el que Camilo Blanes se presentó al público como Camilo Sesto. Fue un año después de que ganara el premio «Revelación», en el Festival de los Olés de la Canción. El tema, que habla sobre desamor, cimentó la carrera del cantante.

«¿Quieres ser mi amante?»

'Camilo' (1974)

Fue uno de los grandes temas de Camilo (1974), el disco con el que el alcoyano se convirtió en una gran estrella de la música española. Solo la canción vendió 5 millones de copias en España. En el tema, Sesto hace una declaración de amor, en la que explica su desesperación por conocer si es correspondido.

«Perdóname»

'Amaneciendo' (1980)

Esta canción ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de la televisión española. Sí, de la televisión. Camilo Sesto interpretó este tema en el auditorio de Palma de Mallorca ante 16.000 personas en 1982. Su madre acudió a verle. Solo habían pasado cinco meses desde el fallecimiento de su padre. «Está por aquí doña Joaquina, mi madre. ¿Dónde estás?». Camilo la buscó con la mirada y le tiró un sonoro beso. «Te dedico esta canción». La cámara enfocó a la madre del artista, visiblemente emocionada. A los 20 segundos de iniciarse el tema, Camilo Sesto rompió a llorar. Se vio obligado a abandonar el escenario.



«Getsemaní»

'Jesucristo Superstar'

El título del tema hace referencia a la oración que Jesucristo hizo en el huerto de Getsemaní. Formaba parte del atrevido Jesucristo Superstar (1975), disco que fue puesto en escena bajo la financiación del propio cantante. En este álbum, Sesto repasa la vida de Jesús hasta la crucifixión. El álbum vendió 100 millones de copias y las funciones gozaron de gran éxito entre el público.

«Jamás»

'Amor libre' (1975)

Amor libre (1975) es considerado uno de los grandes discos de Camilo Sesto, con éxitos como «Jamás», en el que declara su amor eterno a un ser querido.

«Alguien»

'Memorias' (1976)

El tema abre uno de los álbums menos importantes de la carrera del cantante, Memorias (1976), publicado poco después que Jesucristo Superstar. En «Alguien», Sesto habla sobre sus ansias de encontrar un amor que le haga olvidar el pasado y evadirse de la realidad.

«El amor de mi vida»

'Sentimientos' (1978)

?Fue la canción que coronó el disco más vendido de toda su discografía, Sentimientos (1978), con 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, y que incluye otros hits como «Vivir así es morir de amor». Este tema fue junto a «El amor de mi vida» dos de los mayores número 1 de toda su carrera.

«Piel de ángel »

'Amor libre' (1975)

En esta canción, Camilo Sesto habla de un amor prohibido, que debe consumarse en la «oscuridad». La frase «soy un cobarde» es repetida durante todo el tema.

«Melina»

'Amor libre' (1975)

Es considerada una de las grandes canciones de la música española. Camilo la dedicó a Melina Mercouri, actriz, cantante y activista griega que llegó a ser ministra de Cultura en su país. La dictadura de los coroneles la obligó a exiliarse. Según algunos periodistas musicales, Sesto lanzó este single para acallar las voces que decían que se encontraba en sintonía con las ideas franquistas.