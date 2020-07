La música vuelve al Jimmy Glass con figuras del jazz valenciano

El Jimmy Glass sale al rescate de aficionados y músicos de jazz valencianos y programa un ciclo de conciertos con algunas de los nombres del jazz valenciano, como Perico Sambeat, Latino Blanco, Joan Soler, Voro García, Viktorija Pilatovic, Javier Vercher o Kontxi Lorente. La programación está adaptada a los límites de aforo y distancia de seguridad que exige la «nueva normalidad».

Los conciertos arrancan hoy con el trío formado por Kontxi Lorente (piano), Latino Blanco (saxo barítono, flauta) y Miguel Álvarez (contrabajo). Mañana le tocará el turno a Adriano Tortora (piano) y Sofia Kozak (voz) a las 22.30 horas.

El cuarteto liderado por Alexey León (saxo alto) y Carlos Saduy (trompeta)inaugurarán el ciclo de verano el próximo miércoles. Después pasarán por el escenario, Viktorija Pilatovic (voz) y Joan Soler (guitarra) el viernes y Santi Navalón (piano) el sábado.

Perico Sambeat actuará el 15 de julio junto a Voro García (trompeta), Miquel Álvarez (contrabajo) y Tino Porcar (batería) con un homenaje a Ornette Coleman. Javier Vercher, Santi Peláez, Alfie Copovi o Joan Saldaña actuarán las últimas semanas de julio.

Los asistentes a los conciertos del Jimmy Glass deberán ir provistos de mascarilla y tendrán que reservar antes de acudir. Los trabajadores del local solo atenderán en las mesas. El aforo quedará reestringido a un tercio y se realizarán dos pases de conciertos. El primero será de 20.30 a 21.40 y el segundo de 22.30 a 23.40 horas. Pero los sábados solo se hará un pase, el de las 22.30 horas. Cada pase no tendránecesariamente el mismo repertorio. Los viernes y los sábados no se permitirán más de cuatro ocupantes por mesa y los clientes no podrán cambiar la disposición de las mismas.

El Jimmy Glass, ubicado en el barrio del Carme, es considerado uno de los mejores locales de jazz del mundo por la revista Downbeat, que lo ha incluido en diversas ocasiones en su guía. El local valenciano se encuentra entre los cinco españoles de la lista, como Café Central de Madrid o Jamboree de Barcelona.