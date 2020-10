El recurso presentado por una de las empresas que optaba al proyecto y dirección de la rehabilitación del Palau de la Música, contra la adjudicación de la redacción del mismo a la firma Santatecla Arquitectos por 245.000 euros, ha obligado a paralizar de nuevo todo el proceso y retrasará de nuevo la apertura del edificio, cerrado desde junio de 2019.

De esta forma, y según las diferentes informaciones recabadas, el Palau de la Música no entrará en pleno funcionamiento hasta 2023, aunque el objetivo de la presidenta del organismo autónomo municipal, la concejala Glòria Tello, era que se pudiera realizar una apertura gradual de las diferentes salas cerradas tras la caída de parte de los techos.

Tras varios meses de retraso por un recurso anterior presentado por el Colegio de Arquitectos, la adjudicación a Santatecla de la redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud del edificio tuvo lugar el pasado septiembre y el estudio de arquitectura tenía tres meses para presentar su propuesta. Después el ayuntamiento tendría que licitar la ejecución de las obras con lo que se calculaba que estas podrían dar comienzo durante el primer trimestre de 2021. Mientras se resuelve el proceso tras el nuevo recurso que se presentó ayer, el proyecto queda de nuevo paralizado, tal como confirmaron ayer fuentes de la concejalía de Servicios Centrales Técnicos que dirige Luisa Notario.

Así pues, los problemas no dejan de acumularse para el Palau de la Música. Su presidenta, la concejala Glòria Tello, hizo ayer declaraciones sobre los dos más urgentes: la investigación del robo de 5.550 euros depositados en una caja de seguridad en el despacho del director del auditorio, Vicent Ros, y la repetición por orden judicial de la votación que llevó a Ros a la dirección en 2016.

Sobre el robo, Tello insistió en que el presunto autor del robo es un empleado del organismo autónomo o de la empresa de seguridad que se ocupaba de vigilar las instalaciones en agosto, cuando el dinero desapareció. «Aquí no ha venido un ladrón de fuera a robar. Eso es evidente», afirmó la edil tras señalar que la investigación policial sigue abierta y que no hay novedades. Tello subrayó que el Palau cuenta con «una contrata muy potente en seguridad» y que «lo que está claro es que no entra gente de fuera. Aquí no ha venido un ladrón de fuera a robar. Eso es evidente. Eso lo sabemos todos. No es nadie que ha venido de la calle. Aquí hasta cuando entro yo me apuntan. Está todo supercontrolado», indicó.

Respecto a la repetición este sábado de la votación para elegir al director del Palau después de que el TSJ de la Comunitat Valenciana anulara el nombramiento Ros por la abstención de tres de los componentes de la comisión de evaluación, Tello volvió a descartar «alguna posibilidad de sorpresa», ya que el voto de los que se abstuvieron no cambiará la clasificación de los aspirantes. Respecto a los miembros del jurado que sí emitieron su voto, Tello confirmó que «están todos convocados» aunque ha explicado que habrá algunos que no podrán participar en la reunión de forma presencial por «el coronavirus» ya que «o están confinados o son personal de riesgo». La concejala aseguró que estos tendrán que «ratificar su voto y ya está». «Esas personas ya emitieron su voto en su día. Emitir un voto diferente es motivo de irregularidad. No sé si tendrán que rehacer de alguna manera su votación», ha comentado.