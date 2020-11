La gala de los Premios Goya 2021 en tres sedes, una de ellas Valéncia, marcará el inicio del Año Berlanga que culminará un año después, según manifestó ayer la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez. La socialista se reunió, junto al concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, con el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, y se dio forma a la participación de la ciudad en la gala de los Premios Goya de 2021, que estará marcada por el hecho de ser una edición especial con tres sedes y por el arranque del Año Berlanga.

El año dedicado al cineasta culminará con la gala de los Premios Goya 2022, cuya sede única será València, precisó Gómez.

La gala de los Premios Goya 2021 será un acto «con carácter valenciano, una rememoración y una puesta en valor de lo que ha significado el cineasta valenciano Luis García-Berlanga, no solo para nuestra ciudad sino para la historia del cine español». «Estamos muy ilusionados porque creemos que la gala de 2021 va a ser un buen inicio, un pistoletazo de salida al homenaje a uno de nuestros hijos más emblemáticos como es Berlanga», ha concluido la vicealcaldesa.

La sede principal de los próximos galardones del cine español será el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, gestionado por el actor Antonio Banderas. «Hay una voluntad por parte de la Academia de que sea una gala, en principio, más corta», indicó el actor hace un mes. «Nosotros ya hemos comenzado a pedir la colaboración de todos los colectivos que forman los profesionales del cine para que nos ayuden a que sea una gala corta, sobria, elegante y que tenga una tendencia más a la emoción, no por buscarla, sino porque es inevitable en las circunstancias actuales emocionarse con lo que nos está pasando a todos».

«Va a ser distinta, el modelo no va a ser el que había anteriormente, se va a cambiar. Todavía estamos en la construcción de eso, pero será simple. El humor no hay que desecharlo pero no quiero hacer un programa de humor, no me da la gana. Creo que nuestra profesión tiene otros aspectos que hay que resaltar», indicó el actor. Málaga será por segundo año consecutivo sede de los Goya, algo insólito en una ceremonia que pocas veces ha salido de Madrid.