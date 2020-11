La editorial Visor ha adquirido los derechos para editar en España a la premio Nobel de Literatura de 2020, Louise Glück, y el fundador de la empresa, Chus Visor, ha asegurado que empezarán la edición de sus obras «enseguida, lo más pronto posible».

Visor ha detallado que el acuerdo engloba a todas las obras ya editadas de Glück y a las futuras por un plazo de siete años. Esto supone la ruptura de la poeta con la editorial valenciana Pre-Textos, que había editado en exclusiva en español hasta este año gran parte de su obra. «Yo con Manolo (Borrás, editor de Pre-Textos) me he llevado siempre bien, le comuniqué que me habían ofrecido a Glück y luego escuché a la otra parte, al agente de la autora (Andrew Wylie). Y decidí editar finalmente», ha señalado Visor, quien no entiende la polémica que se ha formado en torno a este cambio.

«No me he enterado de nada y no me entero de por qué, si se pelean dos, solo se pregunta a uno. Lo que ha ocurrido con Glück ha pasado con todos los autores toda la vida y en España también: muchos de ellos cambian de editorial e incluso se van a Pre-Textos. Así que no me explico el lío», ha señalado.

Visor, que ha indicado que el acuerdo consta de «un anticipo y un tanto por ciento de ventas, como todo este tipo de contratos», cree que editar a un Premio Nobel siempre es «bueno, porque a la gente le interesa». «Aunque es verdad que un Premio Nobel vende mucho cuando son novelas, si es poesía las ventas son bastantes menores», ha apuntado.

Por su parte, desde la editorial Pre-Textos se asegura que se quiere «pasar página», aunque teniendo claro que todo esto se ha debido a «una actitud de codicia». «Respeto otras opiniones, pero no las comparto. Visor tiene su negocio, su empresa y sus modos de llevarla y yo, como colega y compañero, no tengo mas remedio que aceptarlo. Pero yo no hubiera actuado de esa manera», ha lamentado Borrás.

Por parte de la autora se ha obligado a Pre-Textos a destruir el remanente de su obra editada con ellos. «Es muy triste, pero es la ley del mercado a la que se encomienda mucha gente. Yo por mi parte sigo pensando que Glück es una gran poeta», ha añadido, criticando no obstante que se les acuse de no haber cumplido con pagos.

«Me parece muy doloroso que hayamos sido buenos editores antes del Premio Nobel y ahora villanos. Si les debemos dinero desde 2015, ¿por qué en mayo de 2020 nos estaban ofreciendo su próximo libro?. Hay cosas que no me explico y no me puedo explicar», ha concluido Borrás, quien asegura que desde Pre-Textos seguirán «apostando por la buena literatura».