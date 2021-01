La dramaturga Àfrica Hurtado se ha alzado con el Premio de Teatro Infantil Escalante 2020 por su obra Abril a casa, una historia de amistad epistolar entre dos niñas ambientada y forjada durante el confinamiento.

El jurado de esta edición, compuesto por Adrià Novella, Berta Esparza, Ramon Roselló, Gabriel Ochoa y Sònia Alejo, acordó por mayoría de votos conceder el galardón a Abril a casa, «un texto cuidadoso, sencillo y emotivo sobre la realidad de la pandemia para niñas y niños, y sus consecuencias. La amistad, los conflictos familiares o la rutina creativa de una niña son los temas tratados con un delicadeza muy expresiva y llena de emotividad».

Para Hurtado (Castelló, 1983) recibir este galardón ha sido toda una sorpresa. «Es un premio muy importante y necesario ya que no hay muchos reconocimientos que apoyen la dramaturgia infantil. Además, no era la primera vez que me presentaba, así que cuando me llamaron para comunicármelo me dio mucha alegría porque no me lo esperaba», dijo la dramaturga valenciana tras saberse ganadora.

El Premio de Teatro Infantil Escalante, dependiente de la Diputación de Valencia, está dotado con 5.000 euros y la publicación del texto por la editorial Bromera.