Atresplayer Premium prepara ya «Cardo», una serie creada por Claudia Costafreda y Ana Rujas y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, los famosos ‘Javis’. La nueva ficción pretende ser un retrato de la generación nacida en los años 90, «a caballo entre un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso».

«Cardo» estará protagonizada por Ana Rujas y dirigida por Claudia Costafreda, ambas cocreadoras y guionistas de esta serie que relata los excesos de toda una generación que se siente bisagra del mundo: hijas del siglo XXI, bebés de la televisión de siete canales, del boom tecnológico y las redes sociales.

Según explica Costafreda, «narra un momento en la vida en el que te das cuenta de que no eres digna de promesas ni de esperanzas». «Llegas a los 30 años y de golpe sientes que no tienes mucho que ofrecer al mundo. No vale la belleza, no vale lo de fuera si lo de dentro no está bien. Así es nuestra protagonista, María. Aparentemente rebosa belleza, pero ella se siente un cardo», añade.

Excesos generacionales

En la misma línea, Rujas define la serie como un «retrato generacional». «Los excesos de nuestra generación, una generación a caballo entre un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso. Una generación consumista, insaciable, e irremediablemente perdida. Jóvenes queriendo abanderar luchas mientras señalan nuestra vida de supuestos privilegios», precisa.

«Cardo» es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y Suma Latina. Montse García, Sonia Martínez, Amparo Miralles, Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores ejecutivos del proyecto.