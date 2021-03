La nueva temporada de 'L'Alqueria Blanca' llegará muy pronto a À Punt. La sociedad valenciana recuperará una de las series más exitosas de la televisión valenciana en tan solo unos días. En concreto, el domingo 21 de marzo.

La cadena autonómica ha presentado hoy las novedades de la serie y ha anunciado una programación especial con motivo del estreno. 'Atrapa'm si pots', el concurso presentado por Eugeni Alemany en À Punt, llevará a cabo un programa especial con los actores de la serie y por la tarde se llevará a cabo un espacio recopilatorio con los momentos más destacados de la serie, en colaboración del programa 'Bona vesprada', presentado de Màxim Huerta. A este magazín, asistirán los actores de la serie y algunos fans, que podrán preguntar sus dudas en directo.

Cada semana, antes de cada capítulo, habrá un espacio con videos recopilatorios de la serie, con tal de poner al día a los espectadores. À Punt emitirá un capítulo nuevo cada domingo a las 21.15h y luego lo colgará en su página web para que los usuarios puedan ver los episodios en streaming. La cadena ha rodado 18 nuevos capítulos.

Los actores

"En esta temporada tendremos la respuesta a todas las preguntas sobre los personajes, Robert, Blanca.... Vuelven todos", ha asegurado uno de los productores de À Punt durante la presentación.

"La gracia es poder ver lo que va a pasar. Han pasado 10 años, pero no importa. Tenía muy claro el personaje desde el primer momento. Ha ayudado mucho el guion, estaba muy bien hecho. Me daba cuenta de que había días en los que no me movía mucho al principio del rodaje. Pero claro, Raquel no se mueve mucho, es parte de ella. La recordaba perfectamente", ha explicado hoy la actriz María Maroto.

"El otro día entré en el Mercado de Russafa a comprar y dije: ¿Cómo puede ser que la Alqueria esté viva después de tanto tiempo? La gente se acordaba de mí por la serie", ha explicado emocionado el actor Ferran Gadea, que interpreta a Diego. "Vivimos cosas muy importantes en la serie. Esta es la ficción más exitosa de la televisión valenciana. Este día es un día de celebración".

La actriz Carme Juan se refirió a rodar en pandemia. "Todas las semanas nos hemos hecho PCR, nos separábamos para no coincidir algunos actores en los platós... Estaba todo pensado para que no hubiese brotes y seguir rodando. Nos hemos organizado de categoría", añadió la actriz. "He sentido que volvía a casa con la serie. El secreto es que hemos creado una realidad paralela. Hasta el punto en que los actores viven emociones reales. Yo no he podido ser madre en la vida real, pero he podido ser madre en la Alqueria. Para mí, Nelo Gómez es mi hijo en la vida real también", ha señalado emocionada la actriz.

Los personajes

Dora (Lola Moltó), Robert (Óscar Ramos), Blanca (Carme Juan), Tonet (Ferran Gadea), Raquel (María Maroto), Teresa (Raquel Escribano) y Anna (Iris Lezcano). El personaje de Blai, que interpretaba Álvaro Báguena, también volverá pero con otro actor.

"Haremos todos los esfuerzos posibles para que avancen las tramas. Queremos otra temporada", ha asegurado uno de los productores ejecutivos de la serie.

"La serie más querida"

El director de À Punt ha pedido recuperar la "liturgia de los domingos" ante la televisión valenciana.