Inspirar a otras mujeres para que rompan el círculo del maltrato y salgan adelante tras el dolor sufrido se ha convertido en el objetivo de once supervivientes de violencia machista que cuentan sus historias en el libro 'Romper el Silencio. ¡Juntas somos más fuertes!'.

Este título (Penguin Random House, 2021) es el resultado de un taller de escritura creativa que hicieron durante cuatro semanas las integrantes de la Fundación Ana Bella, asociación de ayuda a las mujeres maltratadas, en el que aprendieron herramientas para narrar sus propias historias.

Al final del curso, algunas tenían un relato completo que potenciaba la empatía, la sororidad, el amor y el empoderamiento y que, además, podía servir como red y espejo de superación para otras mujeres.

"Dar voz a mujeres que han estado tanto tiempo silenciadas ha sido una de las experiencias más extraordinarias. 'Romper el Silencio' es una bocanada de aire fresco y fuerza para que todas las mujeres que han vivido situaciones parecidas a las protagonistas vean que hay esperanza, que les espera una vida llena de oportunidades”, ha afirmado José Rafoso, director de Cursiva y profesor del curso en el que participaron las mujeres que han escrito alguno de los relatos.

La iniciativa nació en julio de 2018, cuando Cursiva, la plataforma de formación de Penguin Random House, invitó a las integrantes de Ana Bella a participar en un curso al que al final se sumaron 119 mujeres de España, Reino Unido, México, Argentina, USA y Colombia.

Con el pasar de las semanas, las historias de Ana Bella, Bettina, Eva, Nieves, Olga, Vanessa, Juanita, Laura, Ana, Ángela y Verónica y muchas más fueron tomando forma y fue ahí cuando decidieron que ese era el camino para contar al mundo, y a otras mujeres, sus experiencias de vida.

"En España hay millones de hombres maravillosos dispuestos a comprometerse en una relación sana en la que las mujeres podemos ser muy felices y sentirnos amadas. Sin embargo, todavía uno de cada diez hombres sigue maltratando a su pareja. Un maltratador puede ser cualquiera: un abogado, un policía, un juez, un fontanero, un ministro, un empresario, un alcalde… Como lo fue mi exmarido durante once años", escribe Ana Bella Estévez en el libro.

"Pero después de once años sufriendo malos tratos, humillaciones, vejaciones, castigos de silencio, prohibiciones, palizas, pruebas, insultos, correazos y desprecios, yo ya me estaba quedando sin fuerzas para resistir y le sugerí que, si no era feliz conmigo, en vez de pegarme quizás sería mejor que nos separásemos. Me clavó la mirada. —¡No, chiquita, no…! —me dijo—. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es ¡AMOR O MUERTE!", describe en su capítulo.

Los testimonios de estas supervivientes están acompañados de otros relatos de ficción que las autoras Laura Ferrero, Vanessa Montfort, María Reig, Mónica G. Prieto y Adriana Moragues han escrito para la ocasión.

Además, la cubierta es de la artista e ilustradora chilena Luisa Rivera, cuyo estilo figurativo y de colores planos ya se ha visto plasmado en las ediciones ilustradas de 'Cien años de soledad' y 'El amor en los tiempos del cólera', de Gabriel García Márquez.

"Romper el Silencio. ¡Juntas somos más fuertes!" solo podrá adquirirse en la página web de la Fundación Ana Bella.