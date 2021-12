Las salas privadas han querido mandar un mensaje de confianza al público durante esta sexta ola, manifestado que los teatros "han sido un ejemplo de cultura segura".

Que després de vora dos anys de conviure amb la pandèmia, adaptant la creació i exhibició d’arts escèniques al context per a mantenir la nostra activitat i garantir l’accés a la cultura quan s’ha revelat més necessària que mai, no s’ha detectat cap brot entre els espectadors del teatre, circ i dansa", ha comenzado el comunicado, firmado por Sala Russafa, Sala Círculo, Sala Ultramar, Espai Inestable, Carme Teatre, La Máquina, Teatro Olympia, Teatre Talia, Teatro Flumen, Teatre Micalet, El Teatret, La Estrella, Artea Espai, Sala Off, Sala Carolina, Espai Rebombori, Sala L’Horta, El Raval y La Carreta.

"Les sales i teatres són espais de confiança, on s’han implementat protocols d’acord amb la normativa vigent que contemplen la higienització de les zones comunes i pati de butaques, sistemes de ventilació i renovació de l’aire, control d’accessos per a evitar aglomeracions i l’ús obligatori de mascareta en tot moment per tal de garantir la seguretat del públic. S’han pres mesures per protegir als treballadors i treballadores de la cultura, amb controls periòdics mitjançant PCR i test d’antígens dels equips de treball, l’ús de mascareta obligatori (excepte durant les representacions) i la higienització de camerinos i sales d’assaig", han explicado.

Además, han manifestado que las salas de teatro siguen siendo una opción para disfrutar de la cultura y para evadirse.