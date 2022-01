El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ingresará este domingo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras ser elegido académico numerario por la sección de cultura en junio de 2019.

Dos años después de su elección, Falomir (Valencia, 1966), que dirige la pinacoteca nacional desde junio de 2017, ocupará su plaza como académico numerario por la sección de escultura, ocupada hasta 2019 por Francisco Calvo Serraller, que falleció en 2018 y que también fue director de la pinacoteca madrileña.

La sesión pública y solemne se celebrará esta tarde en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y en ella Falomir -que recibirá la medalla 40 al académico electo- leerá su discurso de ingreso titulado "De las patrias del arte. Reflexiones sobre la pintura en la España del Renacimiento".

El director del Prado, que fue propuesto por el fallecido Antonio Bonet Correa, Juan Bordes y José Luis García del Busto (quien leerá la "laudatio"), es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y profesor titular, en excedencia, en esa misma disciplina y universidad.

En 1997 fue nombrado jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700) del Prado y en 2015 accedió a la Dirección Adjunta de Conservación e Investigación del Museo.

Desde su ingreso en la pinacoteca madrileña ha promovido la restauración de importantes obras de Tiziano, Tintoretto, Veronese o Rafael, y ha comisariado grandes exposiciones dedicadas a los venecianos, al retrato renacentista o al último Rafael.

En la actualidad, Falomir ha dado un paso hacia adelante al conseguir que el arte contemporáneo entre en el Museo del Prado de la mano de Pablo Picasso, Fernando Zobel o Philippe Parreno en 2022, un año en el que no van a faltar tampoco las exposiciones temporales de autores clásicos como Carracci, Luis Paret y Alcázar, y una muestra dedicada a los artistas españoles en el Renacimiento.

En su trayectoria profesional ha alternado la docencia en la Universidad de Valencia, en el Center for Advanced Study in the Visual Arts de la National Gallery of Art de Washington, y ha sido profesor invitado en las universidades de Udine (Italia) y UCLA (Estados Unidos).

También es miembro del Comitato Scientifico de la Fondazione Tiziano en Pieve di Cadore (Italia) y de los consejos de redacción de varias revistas especializadas en España e Italia, y recibió el prestigioso premio Harvard's I Tatti Mongan en 2018 por sus destacados logros en el ámbito de la conservación