Los presentadores del Benidorm Fest, Alaska, Inés Hernand y Màxim Huerta, han dado inicio a la primera jornada del certamen desde la playa de la localidad, que hasta el domingo acogerá el certamen de donde saldrá el próximo representante de España en Eurovisión.

Los tres han protagonizado rueda de prensa previa a la primera semifinal. Pese a que se esperaba la participación de algunos de los semifinalistas, el certamen ha decidido prescindir de su presencia con tal de extremar la prudencia ante la posibilidad de contagios que trastoquen la gala final, que se celebrará el sábado.

"Yo estoy como en casa", aseguró Huerta ya que ha veraneado tradicionalmente en la localidad alicantina. "La embajada de Europa es Benidorm. De aquí saldrá una estrella", ha añadido.

"Es una de las ciudades que he decidido adoptar. A veces que una afiliación con el lugar, pero en mi caso he decidido que Benidorm es mío. Es una ciudad única que Europa entiende muy bien. Me ha parecido muy pertinente que el punto de partida de nuestro representante sea Benidorm. Ojalá que este certamen sea un festival en sí mismo", ha explicado Alaska.

"La diversidad es tal, que cada presentador tiene varios favoritos. Todos los artistas tienen muchísimo nivel, tienen ganas de ofrecer un buen espectáculo televisivo. Todos vienen a lo grande", ha confesado.

"No hay que tenerle miedo a Eurovisión"

"Lo bonito de este festival es que sigan acudiendo personas que inician su carrera y que canten junto a gente que está asentada en el sector. No hay que tenerle miedo a Eurovisión".

"No me gusta nada el tono despectivo que tiene la gente hacia la paraula el 'eurofan'. igual que ha entrado 'berlanguiano', palabras como 'eurovisiva' tendría que entrar en la RAE", ha reivindicado Huerta.

Primera semifinal

Hoy tendrá lugar la primera gala del Benidorm Fest. Seis artistas actuarán en esta primera semifinal y se clasificarán cuatro. Junto a Tanxugueiras los mejores posicionados en esta noche son la boyband Unique con Mejores. En liza también están dos voces femeninas: en la balada, Blanca Paloma;y en el pop de estilo afroamericano Chanel, con SloMo. Las puestas en escena que hayan elegido cada aspirante serán fundamentales para un vuelco en las previsiones.

Habrá dos actuaciones especiales esta noche, la de Salvador Sobral, ganador de Eurovisión en 2017, y la banda Marlon.