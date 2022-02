Tanxugueiras fue la candidatura más votada por el público del Benidorm Fest. Así lo reveló el desglose de las votaciones finales que ofreció ayer RTVE durante una rueda de prensa urgente tras la polémica por el triunfo de la cantante Chanel, que ganó el certamen pese a que no era la favorita del público, sino del jurado. Según los datos de RTVE, avalados por un notario, Tanxugueiras recibieron el 70% del voto telemático y el 14,5% del voto demoscópico, las dos categorías que dependen directamente del público. Rigoberta Bandini, la otra favorita del certamen, recibió un 18% y un 13,52%, respectivamente.

La representante de España en la próxima edición de Eurovisión, Chanel, recibió un 3% del los votos telemáticos y un 13,8% de los votos demoscópicos, lo que la coloca a mucha distancia de sus competidoras.

El voto telemático es el que el público emite a través de SMS o llamadas telefónicas, y el demoscópico es el que genera un grupo de unas 430 personas elegidas por criterios de diversidad (edad, sexo, nivel de renta) para votar en el certamen. Ambas categorías suman el 50% del poder de decisión del Benidorm Fest. El otro 50% depende del jurado, quien dio la máxima puntuación a Chanel, desbancando de esta manera a Tanxugueiras y a Rigoberta Bandini. La empresa que llevó a cabo el voto demoscópico fue la misma que opera cada año en el Festival de San Remo, donde se elige el representante de Italia en Eurovisión.

«La victoria de Chanel no pierde legitimidad por los datos del voto popular. No solo cuentan los votos del público, sino también los del jurado. Hay que ver la suma final para valorar quien ha ganado», explicó la directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre durante la rueda de prensa. «Si se hubieran producido otras variables, igual no estabamos hablando de otra cancion como ganadora», añadió dejando en el aire la posibilidad de que una canción hubiese ganado por la fuerza del voto popular, aislando el papel del jurado. «Sinceramente, creo que las 13 canciones son ganadoras. No son palabras vacías», advirtió, ya que los artistas que participaron la pasada semana en el Benidorm Fest se encuentran entre los más escuchados de las plataformas de reproducción.

Lo cierto, es que a pesar del éxito de la canción de «SloMo», Chanel solo recibió 1.000 llamadas por parte del público. «El sistema de votación estaba clarísimo. Las bases se sabían y nadie parecía molesto. Nadie levantó la mano para decir nada. Ha habido deficiencias en el proceso, no solo en el jurado, sino en el reparto de las entradas, por ejemplo. Aún está por ver si cambiamos las bases. Se ha abierto un periodo de reflexión», añadió Eizaguirre.

La directora de Comunicación de RTVE reiteró que en el «Benidorm Fets no hay perdedores. Cualquiera de las 13 canciones que se presentaron podrían haber ganado porque RTVE las consideraba idóneas para representar a España en Eurovisión». Eizaguirre también defendió la independiencia del jurado, a quien se le acusó de votar en base a relaciones personales y preferencias de la entidad. «No han recibido presiones de ningún tipo. El primer día les pedimos que votaran con total libertad. Su profesionalidad está fuera de toda duda». El jurado también recibió críticas por puntuar con más nota la intervención de Gonzalo Hermida a través de un videoclip, que la actuación de Tanxugueiras.

Chanel ha comenzado esta semana su carrera hacia Eurovisión, ya que RTVE ya ha programado una gira por varios países de Europa, con actuaciones y entrevistas. La canción «SloMo» ya ha entrado en las listas de reproducción de Grecia o Turquia.

«Esperamos que la polémica no afecte a la trayectoria de Chanel de cara a Eurovisión. Vamos a ir a Turín con todas las armas que tenemos porque el compromiso que esta casa tiene con el certamen es muy importante. Nuestra obligación es ir a por todas».

La gala final del Benidorm Fest fue seguida por casi 3 millones de espectadores, convirtiéndose en el espacio televisivo con más audiencia del año en RTVE.