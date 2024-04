"Los premios llegan por el amor de gente que quiere hacerte feliz"

Con la serenidad y la calma propias de la edad, Joan Manuel Serrat llegó ayer a Llíria, a la Banda Primitiva, para encontrarse con los músicos de la agrupación para comprobar que todo funcionaba para volver a los escenarios una última vez. Cantó “Pare” en versión sinfónica para recordar a su progenitor; el mismo día en que se cumplían 40 años de su fallecimiento.

Visitaba Llíria para recoger la Distinción Pare Antoni, en la misma semana en la que se ha conocido que se le ha concedido el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.

Un premio más. Qué supone?

La vida no se colecciona. Los premios llegan cuando llegan. Por supervivencia, por vivir tantos años, y por el amor de la gente que te rodea y quiere hacerte feliz. El Princesa de Asturias y el premio de la Primitiva son dos facetas diferentes, pero de las que estoy muu agradecido.

Qué significa para usted que se siga escuchando su música generación tras generación?

Me causa una gran satisfacción, aunque yo solamente he tenido la pretensión de pasar por la vida haciendo una cosa que me apasiona que es la música.

Ha pasado el tiempo de los cantautores?

Ahora hay otro tipo de artistas. Pero no sabría que decirle. Cada uno es cada uno. Y cada tiempo, una época diferente.

Visita una banda com una gran trayectoria.

No tiene una gran trayectoria. Tiene una historia de más de 200 años. Siempre me ha gustado mucho la música de banda, también le gustaba a mi padre. Y esta sociedad musical es un vivero de músicos, especialmente de metales. Allí donde he ido por Europa siempre me he encontrados músicos de esta tierra.