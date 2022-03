Elena Mendoza: "Cada vez hay más mujeres jóvenes que se sienten tomadas en serio como creadoras"

¿Cómo afronta su etapa como compositora residente del Palau?

Después de unos años muy dedicada al teatro musical, ahora estoy en una etapa de exploración de las posibilidades de la orquesta. Acabo de terminar una obra para la Orquesta Nacional que se estrenará en Mayo en Madrid.

¿Ha trabajado ya sobre la obra que debe componer? ¿Me puede adelantar algo?

Todavía estoy en fase de reflexión. Lo que sí puedo adelantar es que me gustaría que la obra estableciera de alguna forma un contacto con la ciudad y que me resultaría muy interesante incluir medios electrónicos. Pero nada está claro todavía, primero me gustaría conocer a la orquesta. Por suerte tendré pronto la oportunidad de hacerlo a través de los talleres.

¿En qué se inspira para componer?

¡En todo! No contemplo la creación musical como un universo cerrado, sino más bien todo lo contrario, como un ir procesando influencias, tanto musicales como del mundo exterior, hasta que se destila una idea. Además siempre he tenido mucho interés en la interacción con otras disciplinas artísticas, sobre todo con la literatura y el teatro. Siempre digo que mi música es ‘impura’.

Ha compuesto música de cámara, para orquesta, teatro musical. ¿En cuál se siente más cómoda?

El género más sugerente para mí es sin duda el teatro musical, porque quizá sea aquí donde pueda articularse mejor toda esta exploración de lo que nos rodea, y también porque supone una interacción con otros creadores. Pero en general, creo que lo teatral está muy presente en mi música, muchas de mis obras de formato más pequeño tienen también planteamientos escénicos - e incluso obras que no los tienen explícitamente pueden considerarse intrínsecamente teatrales, incluso las obras de orquesta.

¿Cómo es un día de trabajo de una compositora?

Para componer hay que conseguir encontrar calma y concentración, de modo que hay que defender a capa y espada las primeras horas de la mañana que, al menos para mí, son las más productivas. Después ya se pueden hacer otras cosas, tanto administrativas como domésticas… En cualquier caso, compaginando la creación con la docencia, la semana se divide claramente en dos partes - una mitad de clases y la otra de trabajo artístico. Lo interesante es que las dos mitades se complementan y sobre todo se fructifican una a la otra: el estar en activo como compositora es fundamental para poder ayudar a los alumnos en sus proyectos. Y a la vez el intercambio de ideas constante con los alumnos estimula también la creación propia.

Es la primera mujer que logró un Premio Nacional de Música en composición. ¿Qué supuso para usted?

Como hombre o mujer, el premio es un honor y sobre todo la gran responsabilidad de mantenerse siempre a la altura. Como mujer, tengo que decir que en 2010 ¡Ya era hora!

¿Hay machismo en la música clásica, en concreto en la composición?

Es sorprendente que en la composición todavía tengamos que hablar de este tema, pero es cierto que todavía somos muchas menos mujeres que hombres. Tanto la dirección como la composición son las posiciones de poder en la música, y por lo tanto tradicionalmente no han estado ocupadas por mujeres. Esto se ve claramente en los porcentajes de alumnas de composición, que siguen estando muy por debajo del 50% (en mi universidad oscila entre un cuarto y un tercio). Pero ya es más alto que cuando yo era estudiante en los años 90, y seguirán creciendo, porque al haber cada vez más role models habrá también cada vez más mujeres jóvenes que se sientan tomadas en serio como creadoras y se lancen a la aventura. El machismo es subliminal y consiste precisamente en esto: a una mujer en este papel se la toma automáticamente menos en serio. Pero, como digo, estamos luchando por que las cosas cambien y yo soy muy optimista al respecto.

Vive en Alemania. ¿La sensibilidad musical allí es diferente a la española?

Esto por supuesto depende del grupo social y del lugar en concreto, es difícil de generalizar. Lo que sí se podría afirmar es que en Alemania hay más tradición de música de concierto y menos de música folclórica que en España.

¿Qué escucha en su tiempo libre?

En mi tiempo libre leo más que escucho, porque necesito tomar distancia y también disfruto del silencio. Si escucho música es muy diversa (del ars nova al siglo XXI y del fado a la chanson y al jazz) pero soy muy exigente con la calidad.