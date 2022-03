Rob Dickins, uno de los ejecutivos de la industria musical británica más importante, recibió el pasado viernes el "Berklee’s Master of Global Entertainment Award" que entrega la academia en València.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Dickins -que es Comandante de la Orden del Imperio Británico-, trabajó como director musical de Warner Bros y como director musical y presidente de Warner Music UK antes de fundar su propio sello discográfico independiente, Instant Karma, y su empresa de edición, Dharma Music. En los inicios de su carrera, fue el encargado de fichar para Warner a artistas como Prince, Nile Rodgers y Bernard Edwards (Chic), Neil Young, Joni Mitchell, Vangelis, Sex Pistols, Whitesnake y Madness.

En 1983,se convirtió en presidente de Warner Music UK (una división de Warner Music Group) y permaneció en ese cargo hasta diciembre de 1998. Durante su tiempo allí, la compañía se convirtió en una de las más rentables del Reino Unido. Su primer fichaje allí, Howard Jones, vendió 4 millones de discos, mientras que artistas estadounidenses como Prince, Foreigner, ZZ Top o Madonna también contribuyeron a la recuperación de Warner.

Dickins trabajó en estrecha colaboración con Enya y participó en el proceso de grabación del estudio y se ocupó de la dirección de arte de las carátulas de cinco álbumes y la mayoría de sus videos musicales. Además, construyó la canción de Cher "Believe" con seis compositores (que en realidad nunca se conocieron hasta las ceremonias de premiación que siguieron), lo que llevó a un artículo de portada sobre él en la sección de Arte y Vida del New York Times.

Dickins también trabajó con otros actos de Warner como Rod Stewart, en sencillos como "Downtown Train" y Rhythm of My Heart ", y The Corrs en su álbum Talk on Corners.

En 1999, Dickins creó su propia compañía de entretenimiento con Sony Music, Instant Karma, con sede en el West End de Londres. El primer lanzamiento del álbum de la compañía fue "How to Steal the World" de Helicopter Girl en 2000. En septiembre de 2002, Instant Karma se convirtió en un sello independiente y logró un sencillo Top 5 en enero de 2003 con "Mundian To Bach Ke" de Panjabi MC.

Dharma Music, su editorial de música independiente, lanzó exitosos sencillos de Cher, Rod Stewart, Girls Aloud, I Monster, Amici Forever y Hear'Say con 1,5 millones de ventas en el Reino Unido. Los derechos de autor de Dharma se han utilizado en importantes campañas publicitarias y bandas sonoras de películas y televisión, como el título musical de Shaun of the Dead.

También fue productor ejecutivo del álbum de Cher, Believe, y ha trabajado en distintos álbumes con Enya, Simply Red, The Smiths, The Pogues y Rod Stewart, entre otros.

“Me encanta enseñar y compartir mis conocimientos con las nuevas generaciones. Para mí es muy especial ver el gran impacto que han dejado mis clases en los estudiantes de Berklee", dijo Dickins. "Gracias al equipo por permitirme enseñar aquí todos estos años y gracias por este reconocimiento. Mi corazón está aquí." finalizó.

Durante la ceremonia de entrega, que tuvo lugar en el campus de Valencia, alumnos y exalumnos de Berklee rindieron homenaje a los logros personales y profesionales de Dickins, compartiendo testimonios y anécdotas. A continuación el galardonado ahondó en sus 40 años de carrera, habló de la evolución del rock y de la música a lo largo de la historia y compartió la importancia de la curiosidad, la investigación y el trabajo duro para triunfar: "todo es cuestión de trabajo duro, dedicación y amor", dijo.

María Martínez Iturriaga, vicepresidenta de Berklee y directora ejecutiva de Berklee Valencia, dio las gracias a Dickins por ayudar a los estudiantes a comprender los entresijos y las claves de una carrera de éxito en la industria año tras año. "Hoy reconocemos a un verdadero líder de la industria musical y una persona muy querida en Berklee", dijo. "Esta ceremonia está dedicada a sus muchos logros; a su generosidad y a su impactante carrera, y vida, como profesional y como persona”.

Rob Dickins ha mostrado un profundo compromiso con el campus de Berklee en Valencia. Desde su primera visita en 2014 ha participado de forma habitual en seminarios y talleres; compartiendo sus conocimientos sobre el mundo del A&R, la historia del rock 'n' roll, o las raíces africanas de la música contemporánea con varias generaciones de estudiantes.

Además de su gran aportación a la industria de la música, ha demostrado una amplia experiencia como líder y estratega, trabajando con empresas creativas, galerías y museos.

Apasionado defensor de la educación, Dickins ha participado en conferencias y clases en varias universidades e instituciones de prestigio, y ha sido reconocido como doctor honoris causa por la University of the Arts London y la London Metropolitan University. A todo esto, se suma su trabajo en Youth Music, una organización sin ánimo de lucro diseñada para ayudar a los más jóvenes, especialmente a los que viven en situaciones difíciles, a ganarse la vida a través de la música.

Con este premio, Berklee aspira a reconocer a aquellos profesionales de la industria que han dedicado sus vidas a la música y al espectáculo a escala global, promoviendo la diversidad multicultural y fomentando oportunidades para que colectivos sin recursos puedan acceder a este sector. En su primera edición el premio se entregó a la publicista y relaciones públicas Yvette Noel-Schure, conocida por su trabajo con Beyoncé, Prince o John Legend, entre otros.