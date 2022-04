"Tras el fin de Izal, trataremos de ser felices de otra forma"

Vuelven a los escenarios después de dos años de pandemia, en la que ha habido conciertos, pero con restricciones. El virus ha marcado significativamente la sociedad española. ¿La banda es la misma?

Creo que esta situación nos ha cambiado a todos en cierto modo, no a nivel musical, pero sí que nos ha hecho valorar mucho más la situación que tenemos actualmente. El privilegio de poder salir a la carretera a hacer lo que más nos gusta.

La gira arranca en València. ¿Empezáis el calendario de conciertos con nostalgia?

Esta gira nos servirá para despedirnos de nuestro público en lugares como València, que desde nuestros inicios nos trató muy bien. Por suerte esta ciudad, a nivel musical, es importante y como músicos, volveremos de otras formas.

El tema «Meiuquer» parece contener gran parte del espíritu ‘pandémico’. Pero en realidad, la canción fue compuesta mucho antes. ¿El tiempo ha acabado cambiando su significado?

Las canciones mutan constantemente, sobre todo porque el público las reinterpreta y las convierte en algo diferente a lo que eran en origen. También nosotros, dependiendo del estado de ánimo, las circunstancias, podemos sentir una conexión diferente con una canción, en eso somos igual que ese público que la escucha y la hace suya a su manera.

Hay una canción del disco, «Fotografías», en el que queda reflejado el parón por el que pasó el grupo. ¿Se ha hecho largo? ¿Da más miedo parar que sumergirse en largas giras?

Ha sido un parón en el que nosotros particularmente hemos sido afortunados dentro de la difícil situación vivida, ya que pudimos subirnos a los escenarios en los dos veranos pandémicos de 2020 y 2021. Aprovechamos estas líneas, con vuestro permiso, para agradecer a los promotores y organizadores de los conciertos que quisieron contar con nosotros en unos meses en los que era tan difícil sacar adelante esos conciertos de una forma segura y responsable. Tanto a nosotros como a nuestro equipo técnico nos salvó un poco la vida poder salir a trabajar y volver a la carretera. Pero somos conscientes de que fuimos excepción, en absoluto norma, y que el miedo y la incertidumbre han sido enormes entre nuestros compañeros y compañeras de profesión. Hay mucho que reconstruir tras estos meses y animamos a todo amante de la música a volver a las salas a disfrutar de unos profesionales que necesitan más que nunca apoyo. Ojalá no se olvide el papel que jugó el arte y la cultura en esos tiempos en los que no se podía salir de casa y las mentes se nutrieron de conciertos caseros, poemas, libros, películas, etc. A muchos nos salvó la vida.

‘Hogar’ es el disco donde más rompéis el estándar. Se ve precisamente en «Fotografías». ¿Ha sido complicado trasladar esa innovación al directo?

Precisamente en los ensayos de estas semanas uno de los comentarios que más hemos repetido es «me encanta tocar los temas nuevos». Tenemos la sensación de que tienen una carga emocional, una «potencia sentimental» tan grande, tan de verdad, tan desnuda, que nos desgarra y nos pone los pelos de punta más que en ningún otro álbum anterior. Cuando acabamos de tocar algún tema de ‘Hogar’ en el local de ensayo casi siempre acabamos mirándonos y diciendo algo como: «Dios… esto ha sido la leche…». Pero con mas palabrotas.

¿Después de más de una década sobre los escenarios se lleva mejor la fama y el impacto social que tienen las canciones?

Las canciones las soltamos al universo y el público es el que las hace grandes, aún así, como individuos tenemos la suerte de poder llevar unas vidas relativamente anónimas.

El grupo parará de forma indefinida al finalizar la gira. ¿Cómo encara cada uno de los integrantes esta nueva etapa?

Va a ser el momento de hacer lo que a cada uno le salga del alma, sea lo que sea, en el ámbito que sea, en el lugar que sea y de la forma que sea. Tras el fin de Izal, trataremos de ser felices de otra forma.

¿Alguna anécdota reseñable durante estos meses de ensayos?

Todo se vive un poco más intensamente, creo que tenemos mas ganas que nunca de disfrutar de nuestra profesión y de nosotros mismos, de que quede un recuerdo imborrable de esta última gira. Y también supongo que en los conciertos caerá alguna lagrimilla de nostalgia.