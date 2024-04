Concert massiu per una bona causa

Noranta jóvens músics han participat este diumenge 28 d'abril en un "emocionant concert solidari" a benefici de Mans Unides València. Hi han participat dos agrupacions, corda i vent, del Conservatori Municipal de Música José Iturbi, i els Xiquets Cantors Divisi Campanar, les “veus dels quals són la seua identitat”, segons l'entitat.

Este concert s'emmarca dins de les activitats organitzades per Mans Unides amb la finalitat de recaptar fons per a finançar els projectes que ajuden les persones més necessitades. La quantitat recaptada servirà per a, per exemple, construir un pou d'aigua de manera que les dones i xiquetes –encarregades d'este treball– no hagen de recórrer quilòmetres amb bidons de més de 20 litres, o per a alçar escoles que traguen els xiquets de l'analfabetisme, i on a més solen rebre l'únic menjar saludable del dia.

El concert ha tingut lloc a la parròquia de Sant Andrés de València, quasi plena, que ha cedit el temple de manera altruista per a la vetlada musical benèfica.

Per part del Conservatori José Iturbi ha dirigit el conjunt de vent Juan Carlos Civera, que han interpretat peces com Tortoise race, The Music Mill o Clog Dance; mentres que Andrea Tur ha dirigit el conjunt de corda amb, entre altres, Palomares i Opereta en tres actos.

Xiquets Cantors Divisi

Les veus dels Xiquets Cantors Divisi estaven dirigides pel professor José Vicente de Sousa i Celia Alcolea, mentres que al piano estava Carolina Urgel i a l'acordió, José Navarro Amador. Han sonat, entre altres, Rosa de paper, Cançó de la lluna o Res no m'agrada tant.

Per a concloure, s'hi han unit veus i instruments que han interpretat dos peces, Ave Ligera i ¿Quién navega sin viento?, "la qual cosa ha contribuït a crear un ambient de germanor i solidaritat major". "Totes les peces triades han agradat al públic, molt amenes, i interpretades amb una gran delicadesa i precisió musical, malgrat la joventut dels músics", han explicat des de l'organització.

El Conservatori Municipal de Música José Iturbi ja ha col·laborat en actuacions benèfiques amb Mans Unides València en ocasions anteriors. Els Xiquets Cantors Divisi formen part de l'Associació Cultural Divisi. El grup coral es nodrix d'alumnes de la mateixa escola i del projecte “Integrarte”, que promou a més l'ensenyament musical en xiquets amb alguna dificultat econòmica, social o cultural. Esta agrupació pretén que “la música siga un passatemps per a xiquets i jóvens que manquen d'altres eixides d'oci”. També els organitzen excursions i intercanvis amb xiquets d'altres àmbits perquè estiguen integrats. També han oferit el seu talent a les causes solidàries anteriorment.

Suscríbete para seguir leyendo