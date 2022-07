La II edición del Benidorm Fest llega cargada de novedades, y la mayoría se han desvelado este martes 19 de julio, tal como ha anunciado esta misma mañana RTVE. Mónica Naranjo será la presentadora de la segunda edición, que ha estado en la rueda de prensa por videollamada desde México. "Para una persona como yo que ama este lenguaje universal que es la música es un verdadero honor ser presentadora del Benidorm Fest", ha dicho, y ha continuado con mucha sinceridad. "Yo estaba desencantada con Eurovisión, pero este año fue algo mágico, volvimos a enamorarnos de lo que significa el escenario más importante y el lugar más importante de la música… y dije, así sí, me volví a enamorar de Eurovisión".

Todo ha ocurrido en la rueda de prensa que ha ofrecido RTVE en el Paseo Tamarindos de Benidorm, una cita que pone en marcha el calendario de Eurovisión 2023, que todavía no se sabe en qué ciudad se va a celebrar, porque Ucrania, el país ganador en 2022, no puede hacerse cargo de un evento de estas características. Pero quedan muchos meses todavía para el Festival de Eurovisión 2023, y antes hay que estar pendientes del Benidorm Fest, que se celebrará así: el 29 de enero el reloj se pone en marcha, el martes 31 de enero será primera semifinal, el jueves 2 de febrero se hará la segunda semifinal y el sábado 4 de febrero se celebrará la final.

Chanel saluda a Mónica Naranjo

En la rueda de prensa han contado con Chanel, que tras ganar el micrófono de bronce representó a España en Turín; el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Eva Mora, jefa de la Delegación de Eurovisión RTVE; y Antonio Pérez, alcalde de Benidorm. "Tengo mucha fe y muchísima confianza en mis compañeros y tarde o temprano llegará el micrófono de cristal", ha añadido Mónica Naranjo, que en varias ocasiones se ha mostrado muy emocionada. "Como estoy tan agradecida se me ha ocurrido una gran sorpresa", dice Mónica Naranjo sin desvelar nada. Uno de los mejores momentos ha sido cuando Chanel ha subido al escenario y ha charlado con Mónica Naranjo, y todos han visto el cariño que se tienen la una con la otra.

Así fue el Benidorm Fest 2022

En verano de 2021 conocimos el nombre de los presentadores de la I edición del Benidorm Fest, que fueron Alaska, Máximo Huerta e Inés Hernand. “Alaska estará en el jurado, la green room será para Inés y yo estaré en la parte mecánica de la presentación. Para presentar las canciones estaremos los tres juntos”, decía el periodista y escritor. Para Alaska, presentar este evento era un regalo, por muchos motivos. "Benidorm es una de esas ciudades que he decidido adoptar. En Fangoria llevamos muchos años viniendo a actuar aquí. Es una ciudad única que Europa entiende muy bien, y me parece muy inteligente que el punto de partida para nuestros representantes sea el festival de Benidorm”. Inés Hernand se mostró pletórica con esta oportunidad “Estoy muy emocionada, con muchos nervios, respetando al máximo el trabajo de todo el equipo y con todo el cariño, respeto y humildad hacia los eurofans”. Máximo Huerta, por su parte, estaba como pez en el agua al estar en su Valencia natal. “La embajada de Europa es Benidorm. De aquí sale ya una estrella, y eso se lee desde fuera muy bien”. “Como profesional de la televisión y amante de la música, esto es para disfrutar. No hay evento televisivo como este, es el eventazo nacional”.

En la I edición del Benidorm Fest participaron artistas de distintos estilos y generaciones: Azúcar Moreno con "Postureo", Blanca Paloma con "Secreto de Agua", Chanel con "Slo mo", Gonzalo Herminda con "Quién lo diría", Javiera Mena con "Culpa", Luna Ki con "Voy a morir", Marta Sango con "Sigues en mi mente", Rayden con "Calle de la llorería", Rigoberta Bandini con "Ay mamá", Sara Deop con "Make you say", Tanxugueiras con "Terra", Unique con "Mejores", Varry Brava con "Raffaella" y Xeinn con "Eco". Chanel se impuso en la final y en Eurovisión logró un fabuloso tercer puesto que se celebró como una gran victoria.