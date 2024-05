Lucie Rico: "Crecí leyendo a Agatha Christie y en el cine viendo películas de Hitchcock"

La escritora francesa Lucie Rico, como la mayoría de la sociedad actual, se considera una adicta al teléfono. «Me paso todo el día mirándolo», recalca. Para ella, es una ventana a través de la cual espiar al resto del mundo. En sus palabras, este dispositivo es como La ventana indiscreta que retrataba Alfred Hitchcock en 1954. Así, la autora se ha basado en este simil para crear su última novela policíaca GPS, que se centra en la desaparición de una joven, que acaba de compartir su ubicación con su amiga durante una noche de fiesta. Esta comprueba que, a pesar de su ausencia, el punto del GPS sigue moviéndose, lo cual le crea una cierta dependencia.

Rico es una de las escritoras que participa en la 12 ª edición de Valencia Negra, que se inaugura hoy y que contará con la presencia de más de 50 autores locales, nacionales e internacionales que se darán en distintos espacios de la ciudad hasta el próximo 19 de mayo. Entre ellos, se encuentran Silvestre Vilaplana, Elia Barceló, Ramón Palomar, Rosa Montero, Víctor del Árbol, Alan Parks o los cineastas Rodrigo Cortés y Daniel Monzón, entre otros.

Concretamente, la escritora Lucie Rico participará en varios clubes de lectura -uno de ellos en un instituto- los días 17 y 18 de mayo. En estos encuentros, la autora hablará sobre su última novela, a través de la cual evidencia el control que estas nuevas tecnologías comportan en la sociedad actual. «Estamos controlados por los algoritmos de Internet», explica.

Temas actuales

La autora, que ya se hizo un hueco en el mundo de la literatura con Le chant du poulet sous videt, pretende reivindicar temas actuales a través de sus obras. En este caso, la francesa se ha interesado por el vínculo que hay entre las TIC y la sociedad. «No nos damos cuenta de hasta qué punto nos controla. Creemos que es normal esta forma de vivir, pero ha cambiado completamente nuestra forma de ver el mundo», señala la escritora, quien afirma que «no es fácil salir de estas adicciones». Sin embargo, recalca que la literatura es una buena herramienta, ya que, en sus palabras, «ayuda a poner distancia y nos hace pensar».

Sin embargo, este no es el único tema que aborda en su obra, ya que Rico también se centra en el desempleo juvenil. «La protagonista está en paro. No tiene trabajo y esto le crea más dependencia, ya que las redes sociales son muy peligrosas si no se tiene relación con el exterior», reivindica. La escritora recuerda que su mayor miedo es «no tener trabajo», ya que, en sus palabras, «hay un discurso general en el que se cree que si no trabajas, no sirves para nada». No obstante, reconoce que, durante su experiencia, «esto me permitió tener tiempo para hacer otras cosas».

Rico ya trabaja en su tercer libro, que se centrará en una mujer embarazada, que no sabe cómo será su vida tras el parto. «Tienes nueve meses para prepararte, pero no llegas a hacerlo», reconoce la escritora, quien se considera una gran consumidora de novela negra. «Mis primeras novelas fueron las de Agatha Christie y en el cine me encantan las películas de Hitchcock.

Dennis Lehane recibe el Premio Francisco González Ledesma En esta 12 ª edición, el certamen homenajeará al estadounidense Dennis Lehane, que será galardonado con el Premio Francisco González Ledesma el próximo 10 de mayo. Además, durante once días, los amantes de la novela negra podrán conversar con más de 50 escritores. Los clubes de lectura o el ciclo de cine también serán protagonistas con la proyección de películas como «El cartero siempre llama dos veces» o «La última seducción». La organización incorpora este año la propuesta Espai VLC Negra con conciertos de rock a cargo de escritores como Mikel Santiago, Pedro Feijóo o Santiago Álvarez, coordinador de contenidos de VLC Negra. El público también podrá disfrutar de espectáculos de magia y humor o una Yincana Criminal en algunas bibiotecas de la ciudad.

