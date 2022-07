El Palau de la Música celebrará en 2023 los 80 años de su formación titular, la Orquestra de València. De ahí que suyo sea prácticamente todo el protagonismo de la programación del auditorio para la próxima temporada que ayer presentó la presidenta del organismo autónomo, Gloria Tello, con el director del Palau, Vicent Ros y el director titular y artístico de la formación sinfónica, Alexander Liebreich.

La orquesta que dirige por segundo año el maestro Liebreich actuará en 21 de los 30 conciertos de abono de la temporada más 11 extraordinarios. El músico bávaro dirigirá 13 de estos conciertos y en otros cinco (tres de abono y dos extraordinarios) llevará la batuta Ramón Tebar, que de esta forma concluirá sus obligaciones como director principal asociado.

En el resto de sus actuaciones, la OV tendrá en el podio como invitados a Pinchas Steinberg, Sylvain Cambreling, Dennis Russell, Manuel Hernández-Silva, Álvaro Albiach, Gergely Madaras o Miguel Á. Gómez-Martínez. Además, debutarán al frente de la formación sinfónica valenciana Tarmo Peltokoski, Pietari Inkenen y Anne Hinrichsen.

Y entre los músicos solistas a los que acompañará la OV destacan los pianistas Lambert Orkis, Maria Joao Pires, Lars Vogt, Rudolf Buchbinder, Varvara, Carlos Apellaniz, Vikingur Olafsson o Jose de Solaun; violinistas como Anne-Sophie Mutter, Sergey Khachatryan -que este año es el músico en residencia del Palau-, Leila Josefowicz o Pinchas Zukerman; y violonchelistas como Maximilian Hornung, Asier Polo, Alban Gerhadt y Anne-Sophie Mutter o Steven Isserlis, entre otros. Respecto a las voces, destaca la presencia de Anna Lucia Richter, Chen Reiss, Raquel Lojendio o Josep Ramon Olivé.

No faltará este año a su cita con València el histórico pianista Grigory Sokolov con un recital que tendrá lugar el 25 de febrero de 2023 en Les Arts, el auditorio que acogerá 16 de los 30 conciertos de abono frente a los 14 del Principal.

Rédito internacional

Este exilio de la Orquestra de València obligado por las obras en el Palau, cerrado desde 2019, fue la justificación aducida por el director del auditorio, Vicent Ros, para responder a por qué en el abono de la próxima temporada solo intervendrá una formación internacional, la Orquesta Barroca de Friburgo.

Si en la anterior temporada no vinieron a València orquestas extranjeras por las restricciones propias de la pandemia, en esta temporada no llegarán porque, según Ros, no tiene sentido pagar sus cachés «carísimos» para que actúen en otros auditorios «donde no les podemos sacar el rédito que quisiéramos». «Vendrán cuando nuestra casa esté en condiciones», subrayó el responsable artístico del Palau.

El Palau pretende celebrar los últimos conciertos en la sala Iturbi si las obras ya están terminadas

Aunque algunas fuentes apuntan que las obras podrían concluir en mayo de 2023, los conciertos de ese mes están programados en Les Arts o el Principal. Aun así, Tello aseguró ayer a Levante-EMV que si al menos las obras de la sala Iturbi han terminado antes de que termine la temporada, si está previsto que los conciertos que falten se trasladen allí.

La próxima temporada contará con un presupuesto de 849.130 euros (unos 27.000 euros más que en la anterior) y, dos nuevas modalidades de abono, además del anual y el de ciclo: el «Piano» para 9 conciertos de la OV con pianistas y solistas internacionales; y el de «Voz», de 5 conciertos con la OV, la Barroca de Friburgo y Capella de Ministrers. Sobre la venta de abonos en años anteriores, Tello destacó que el temporada 21-22 se contraron 622, 127 más que en la 20-21. Eso sí, tal como recordaba ayer el PP en un comunicado, en la temporada 2017-2018 llegó a contar con casi el doble de abonados: 1.203

Tello aseguró no obstante que la venta mayor o menor de abonos «no es preocupante» ya que las anteriores temporadas se han llevado a cabo en plena pandemia. «Lo importante es que las salas se llenen», dijo.

De Bach a Francisco Coll

La presidenta del Palau quiso destacar también que pocas orquestas en España puede presumir de tener el número de músicos que la de València -87 los integrantes- y menos aún con un porcentaje de maestros autóctonos: 64 miembros. «Es una de las mejores orquestas, no sólo en España, sino también en Europa», subrayó Liebrich.

No es tan valenciano como en la temporada anterior, dedicada a los músicos locales, el repertorio musical. Liebreich y Ros han diseñado para la OV un programa lleno de clásicos populares e internacionales como Mozart, Stravinsky, Sibelius, Schubert, Debussy, Bach, Listz, Prokófiev, Rimsky-Kórsakov, Ravel, Chaikovski, Smetana, Bhrams, Ligeti, Bruckner, Dvorak, Richard Strauss, Elgar, Beethoven, Shostakovich, Gershwin, Franck, Mahler, Mendelssohn o Haydn.

Además, el Palau contará como compositor en residencia con uno de los mejores de la actualidad, el francés Pascal Dusapin, que se une a otros autores contemporáneos de la programación como Andrzej Panufnik, Hans Abrahamsen Isabel Mundry o Galina Ustvólskaya

Frente a ellos, las únicas presencias valencianas en el repertorio serán las de las obras de Francisco Coll y David Moliner.