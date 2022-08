Magüi Mira se estrena en una película de terror de la mano de Balagueró

Con una trayectoria tan larga y dilatada como es la que avala a Magüi Mira, la valenciana nunca había participado en una película de terror. Hasta ahora. Intervenir en el rodaje de ‘Venus’, que así se llama la película, ha sido para la actriz «una maravilla». Y, dice, «un impacto». «Nunca había hecho este género y mira que he hecho cosas. Nunca es tarde para aprender y fascinarse. Agradezco muchísimo la oportunidad», compartía ayer desde Segovia donde, tras el estreno nacional de ‘Adictos’ donde dirige a Lola Herrera, descansa «fresquita» porque se encontraba «muy cansadita».

Mira, confiesa, aún no ha visto la película que, dirigida por Jaume Balagueró y protagonizada por Ester Expósito, será la encargada de abrir la próxima edición del Festival de Cine de Sitges el 6 de octubre. «Y estoy deseando verla, porque es una película muy difícil», avanza. De la película, que comenzará su carrera internacional con su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, poco se sabe, solo que está inspirada en el cuento de H.P Lovecraft, ‘Los sueños de la casa de la bruja‘ y que conjura el terror cósmico dentro de un edificio en el extrarradio de Madrid. «Ya sabes que no puedo contar nada», remarca Mira, para la que ha sido todo un descubrimiento compartir escenas con Ester Expósito y trabajar a las órdenes de Balagueró. «Es un maestro. Una persona muy interesante. Un creador con un mundo imaginario muy particular, y sobre todo, un director que busca la belleza donde no la hay», ensalza tras incidir en que, trabajar en una película de terror, implica «una manera de trabajar diferente, tanto para los actores como de cara la espectador, porque se organiza un revolutum de hormonas que no tiene nada que ver con una comedia».

«Me gustó trabajar con Balagueró porque es un director que, dirige y dirige. Un director hasta la médula que tiene clarísima la película en su cabeza , sabe lo que quiere y tiene una imaginación especial y muy particular. Trabajar con él fue muy enriquecedor y un aprendizaje brutal para mí», relata la actriz que, tras el rodaje de ‘Venus’, participó en otras dos películas: ‘Olvido’ de la directora Inés Paris, un thriller ambientado en 1957, durante la riada que arrasó València; y ‘Alguien cuida de mi’, una cinta, codirigida por Elvira Lindo y Daniela Fejerman sobre la historia de tres mujeres de una familia, que se dedican a actuar; una abuela, una madre y una hija que, entre ellas, son muy distintas pero hay una fuerte relación entre ellas. En esta película, Mira comparte protagonismo con Emma Suárez y Aura Garrido.

«Es un maestro. Una persona muy interesante. Un creador con un mundo imaginario muy particular, y sobre todo, un director que busca la belleza donde no la hay»

«Estoy muy feliz por poder seguir aprendiendo», afirma Magüi Mira, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que, insiste, lo mejor de ‘Venus’ ha sido trabajar con un equipo «buenísimo», para el que, dice, «no tengo palabras». «Fue una película muy difícil de hacer porque es de un género en el que las cosas funcionan de manera diferente al convencional. Aquí la provocación al espectador es diferente y, eso, vale oro. Hacer esta película ha sido muy interesante», explica tras considerar como un «retroalimento» el intervenir en este tipo de proyectos porque, como directora, le sirve para incorporar a su mochila vital todo lo que de otros aprende. Además, haciéndola, dice Magüi fue feliz. Un estado que, remarca, siempre hay que pensar que es momentáneo. «Cuando te puedes concentrar en un trabajo porque confías en la gente que te dirige y en el equipo, eso, para mí y por momentos, es la felicidad. Tener confianza y admiración en este trabajo hacia la gente a la tu te entregas es importante», afirma.

‘Venus’ forma parte de The Fear Collection, el sello de terror de Pokeepsie Films, la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang en colaboración con Amazon Prime Video.