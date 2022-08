Un festival valenciano en el exilio

Los próximos 16 y 17 de septiembre el recinto de La Fica, en Murcia, acogerá una nueva edición del Visor Fest, un festival de música rock especializado en bandas británicas de los 80 y 90 que organiza una promotora valenciana y que hasta ahora se venía celebrando en la Comunitat Valenciana.

Para ser más precisos, hasta ahora se había celebrado en Benidorm y una única vez -en 2018- ya que las siguientes ediciones tuvieron que ser canceladas por diversas circunstancias. Un par de días antes de empezar la edición de 2019 (también en Benidorm) una DANA arrasó la costa alicantina y obligó a suspender los conciertos programados. En cuanto a las ediciones de 2020 y 2021, fueron la pandemia del coronavirus y las medidas impuestas al sector cultural las que impidieron llevar a cabo el evento.

Precisamente, el cartel del Visor Fest 2022 es casi el mismo que iba a salir a escena en 2019 y que se había reprogramado en 2020. El viernes 16 de septiembre el festival abrirá con la actuación de Lagartija Nick, a los que seguirán Mudhoney, The Waterboys y New Model Army. El histórico mezclador valenciano Fran Lenaers protagonizará la sesión de cierre. La jornada del sábado dará comienzo a las 19.00 horas con Australian Blonde y continuará con los británicos Lightning Seeds, Teenage Fanclub y James, y el DJ David Kano para cerrar el evento.

El espíritu del antiguo FIB

El Visor Fest no es un festival veraniego al uso actual. Cuando en 2017, en València, un grupo de promotores de conciertos empezó a trabajar en este evento, lo hizo teniendo en mente los festivales de los 90 como el FIB de las primeras ediciones. Espectáculos en los que la oferta musical especializada o la vocación de atraer a artistas foráneos tenía más importancia para organizadores y público que el hecho de acudir a un evento multitudinario sin importar demasiado quién actúe en él.

Tal como subraya Jorge Llabrés, uno de sus organizadores del Visor Fest, el 90 % de los grupos del festival son británicos, tienen carreras largas pero aún activas y atractivas y ofrecerán actuaciones con la duración habitual de un concierto individual, sin las restricciones de horario propias de los festivales. «Hacemos el festival al que queremos ir», resume Llabrés.

Pero «para ir al festival al que queremos ir» él, como sus socios o la mayoría de espectadores que mantienen los abonos de las ediciones anteriores que no se celebraron, tendrán que desplazarse hasta Murcia. Según relata Llabrés, hay varias razones para este desplazamiento, para este «exilio» de un festival de la autoproclamada «tierra de festivales» que es la Comunitat Valenciana. Ninguna -se apresura a aclarar- tiene que ver con la falta de apoyo por parte de las administraciones públicas.

Según el promotor, aunque el Visor Fest empezó a celebrarse en Benidorm, la primera opción que se plantearon sus impulsores ya fue Murcia. Pero finalmente eligieron la ciudad alicantina por la nutrida presencia de turistas británicos que podrían sentirse atraídos por un cartel copado por compatriotas.

Pronto los organizadores se dieron cuenta de que para atraer a este tipo de público era necesario promocionar el Visor Fest no en el mismo Benidorm sino en su país de origen, meterse de lleno en el mercado británico, algo con un coste económico que no podían asumir. Y también asumieron que, pese a que Benidorm es un foco poblacional importante durante el verano, no tiene las características demográficas de una gran ciudad como para aportar suficiente público local a un festival de este tipo. «En Benidorm hay muchos saraos que funcionan muy bien, pero de otro tipo de música y con otro tipo de público», indica Llabrés.

¿Por qué Murcia?

Por lo tanto, en el año del retorno de los festivales al calendario musical, ya no era necesario volver a celebrar el Visor Fest en Benidorm. Pero, ¿por qué no hacerlo en València, de donde es la empresa organizadora y de donde proviene una parte importante del público que había adquirido los abonos de 2019 y 2020? ¿Por qué trasladarlo a Murcia?

Según señala Llabrés, la ciudad de Murcia «funciona como un tiro a nivel musical», tal como demuestra su reconocida escena de bandas y la presencia periódica de artistas nacionales e internacionales de gira por la ciudad.

Así, el público local potencial parece garantizado por una cuestión de afinidad musical pero también por competencia de eventos. Tal como también indica Llabrés, aunque Murcia tiene «muchísima actividad» en cuestión de espectáculos musicales, «en la Comunitat Valenciana, y en València en concreto, hacen tantas cosas, incluyendo festivales, que es difícil que te hagan un poco de caso».

Pese a que la apuesta del Visor Fest parece arriesgada, Llabrés asegura que ya se han vendido más abonos que en 2019, una edición que antes de cancelarse también había vendido más abonos que la de 2018.