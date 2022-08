Amsterdam, cuarenta años recetando discos para los cuerpos y las almas

La tienda Discos Amsterdam lleva 40 años abierta en València. Abierta, para ser más exactos, en Nuevo Centro, ofreciendo el The Velvet Underground and Nico (el Top 1 en su ranking particular de ventas) mientras otros comercian con corbatas, perfumes, vestidos de noche, zapatillas luminosas o hamburguesas más o menos buenas y baratas.

No es extraño que, estando dónde está, durante estas cuatro décadas a los responsables de Amsterdam les hayan pedido, además de vinilos, Cds, libros, camisetas y demás mercadotecnia rockera, casi de todo: pilas, marihuana, cocaína, puños americanos, calcetines de verano, colchas de cama, pastillas para eliminar toxinas en la sangre, rosarios, cepillos para rascarse la espalda o incluso agujas, pero no para tocadiscos sino para máquinas de coser. Tal como explica el periodista musical Carlos Pérez de Ziriza, cuando Juan Vitoria y Margarita González subieron la persiana a finales de 1982 (dos años después se uniría Miguel Ángel Galán), «vivíamos en una ciudad y un país muy distinto. Salíamos de una sociedad en blanco y negro, embaucada por su propio afán de modernidad. Internet, que tanto ha ayudado a que la propia tienda haya puesto sus discos al alcance de cualquier parte del mundo en los últimos tiempos, era entonces una quimera». Cuarenta años después -subraya también Ziriza-, son miles las cosas que han cambiado, pero Discos Amsterdam «sigue siendo esa tienda fiable, con criterio, regida por gente con una vastísima cultura musical, acreditados prescriptores de la mejor medicina para el alma: la bendita música». «A mí la música me sigue emocionando, escribo sobre ella, hago mi programa de radio (Los 39 Sonidos), voy a conciertos, pincho, organizo fiestas como las dos que haremos por los 40 años de la tienda… Pero, sobre todo, me gusta venir aquí y hablar con la gente de esta pasión compartida que es la música. Cada vez que entro en la tienda, rejuvenezco», explicaba Vitoria en un reportaje publicado por Levante-EMV el pasado noviembre. Por aquel entonces los dueños de Oldies, el otro comercio de discos histórico de la ciudad, anunciaban su jubilación y la búsqueda de nuevos dueños para su establecimiento, por lo que Vitoria se ha quedado como el más veterano de los vendedores de vinilos (y otros soportes sonoros) en València y casi podría decirse que en toda España. «La tienda es Juan y Juan es la tienda -afirma el crítico musical de Levante-EMV, Fernando Soriano-. Amsterdam es una proyección del ego de Juan, una expresión de su inteligencia, de su personalidad, de su compromiso con este arte que es el rock’n’roll en todas sus variantes». Para celebrar estos 40 años de historia, ha preparado un par de conciertos con los mejores grupos y solistas de la escena valenciana Para Soriano, Vitoria no solo tiene una tienda sino que «tiene un motor interior que ha modificado el panorama musical de su ciudad vendiendo discos, haciendo radio, trayendo grupos, organizando conciertos y exposiciones, escribiendo libros…». «¿Por qué si no íbamos a ir a Nuevo Centro? -se pregunta el crítico- ¿Qué se nos había perdido allí? Teníamos otras tiendas en el centro de València pero era allí donde estaba él, porque era como un farmacéutico que recetaba complejos vitamínicos para quienes andábamos perdidos o simplemente queríamos pasárnoslo bien, porque te hablaba de discos y de músicos que nunca habíamos escuchado y lo hacía de forma que ya no tenías otra necesidad en la vida que poderlos escuchar». Para celebrar estos 40 años de historia y proselitismo, Amsterdam ha preparado un par de conciertos en los que nueve de los mejores grupos y solistas de la escena valenciana interpretarán versiones de clásicos del rock. El 1 de octubre, y en el Loco Club, será la noche de Petit Mal, Star Trip, La Gran Esperanza Blanca y Platz. El 12 de noviembre, en 16 Toneladas, estarán Hank Idory, Los Radiadores, Badlands, Serie B Y Carolina Otero & The Someone Elses. El propio Juan Vitoria oficiará como DJ en ambas noches. «Más que una tienda, Amsterdam es un catalizador cultural que ha organizado más de 140 conciertos, exposiciones y presentaciones», asegura Carlos Pérez de Ziriza.