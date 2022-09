Mai, María, María Isabel o Nena Daconte. Muchos nombres sirven para aludir a la exconcursante de "Operación Triunfo" y autora de canciones como "Tenía tanto que darte", cuyo título ha reciclado en el libro en el que confiesa lo que ocultaba la trastienda del éxito: inseguridad, abuso de drogas y enfermedad mental.

"El primer motivo de escribirlo fue hacer terapia y poner orden en mi cabeza: quién soy, de dónde vengo y adónde voy", ha explicado esta compositora e intérprete, que vio entonces coincidencias con el relato autobiográfico de Ángel Martín, "Por si las voces vuelven". "La enfermedad mental también era un tema muy importante en mi libro, era lo me había definido en los últimos 12 años", revela.

Y si se animó a publicar esta obra que mañana ve la luz de la mano de Plaza & Janés, añade a continuación, fue al "pensar que podría ayudar a más gente falta de referentes, para que no se sientan solos y vean que hay más personas sufriendo lo mismo".

"Yo sigo sin saber lo que tengo. Lo más cercano es el trastorno límite de personalidad, pero cada médico me da un diagnóstico y hasta dar con la medicación ha sido un proceso complicado", confiesa tras haber escuchado otros cuadros posibles como bipolaridad.

'OT': "Me dejó un trauma bastante gordo"

Siendo la pequeña de una familia de seis hijos disgregados por todo el país a causa del trabajo de sus padres, ya en los primeros episodios Meneses (Madrid, 1978) dibuja una personalidad muy sensible y llena de inseguridades que intentaba paliar con alcohol, parejas y un talento para la música que ha jugado tanto a su favor como en su contra para caminar por el filo de la cordura.

"Ahora sí me he aceptado, pero me ha costado. En la música he bajado mi nivel de exigencia. No persigo ya el sueño americano de las artistas que lo hacen todo bien y cantan, bailan, componen y son guapas. Lo que yo ofrezco son canciones con melodías bonitas y con un nicho de mercado que, aunque sea pequeño, es mío", afirma.

A ese carácter perfeccionista no le sentó bien pasar una selección de 80.000 personas para la segunda edición de "Operación Triunfo", la de Manuel Carrasco, Beth y Vega, y luego ser la primera expulsada.

"Igual se me quedó un trauma bastante gordo, aunque entonces hacía bromas con mis compañeros: 'Ya verás cuando le cuente a mis nietos que he sido telonera de los chicos de OT'", rememora.

"Llegué a odiar 'Tenía tanto que darte'"

Ella nunca cejó en su empeño de dedicarse a la música, aunque las cosas no fueron fáciles. "Ser un triunfito era lo peor entonces; el resto de la industria nos miraba por encima del hombro como si no tuviéramos talento", se lamenta.

Llegaron a decirle que no se molestara el mover su maqueta porque tras el auge masivo del primer "OT", se había establecido "un pacto de la industria con los músicos de toda la vida para que no se diera espacio más que a 7 exconcursantes". "No sé si esa historia es real, pero más gente me ha comentado que era bastante probable", indica.

En su caso, logró desmarcarse de "OT" con un nuevo nombre extraído de un libro de Gabriel García Márquez, Nena Daconte, y bajo la fórmula un tanto "marketiniana" de un dúo junto a quien era entonces el guitarrista de sus conciertos y su pareja, Kim Fanlo.

"Yo le doy mucho valor a lo que hizo Kim y lo digo en el libro. Él produjo todas las canciones, con un estilo muy particular y le va muy bien porque es buen profesional. En ningún momento le quiero quitar su papel en la parte artística", precisa.

La disolución de Nena Daconte

Pero Meneses ha querido dar su versión de cómo fue la historia, también sobre las causas de la disolución: "Hice un dúo porque las circunstancias en ese momento así lo exigían y porque era mi amigo. Cuando dejó de serlo, dejó de tener sentido".

"El problema no fue que nos separáramos, sino que la discográfica decidiera seguir con el nombre", añade sobre el origen real de las desavenencias entre ambos y de un relato muy extendido en el que ella quedó como "la mala" que se había quedado con la marca a expensas de Fanlo.

Juntos habían alcanzado el número 1 de Los 40 Principales con discos como "He perdido los zapatos" (2006) y "Retales de carnaval" (2008), de los que se extrajeron éxitos como "En qué estrella estará" o sobre todo "Tenía tanto que darte", un tema con el que ha tenido que reconciliarse.

"Llegué a odiarlo un poco, porque parecía que solo hubiese compuesto esa canción. Es bonita, pero no la siento tanto como otras canciones ni la tengo tan pegada a mi corazón", reconoce sobre este canto de desamor que muchos han quedado consagrado a la pérdida de un ser querido.

Sus siguiente discos, ya en solitario, no tuvieron la misma pegada y, aunque nunca se desvinculó completamente de la música, aprovechó el tiempo de retiro para ser madre en dos ocasiones y acallar el viejo síndrome del impostor que a menudo la persiguió.

"Cuando empezamos a triunfar con Nena Daconte yo no lo sentía como propio. Es como si no me estuviera pasando a mí. Por eso son importantes las terapias, para darte herramientas y ponerle nombre a lo que te pasa", explica Meneses, que el próximo mes de marzo volverá con nuevo disco.

De ahí, insiste, este libro: "No quería que se viera a una mujer quejándose, sino dar una lección de cómo después de estar en un agujero negro, se puede salir, tener una vida feliz, incluso formar una familia y seguir caminando a pesar de la enfermedad mental, levantándote muchas veces".