Ángel Martín desvelaba hace unos meses uno de los episodios más complicados de su vida. El humorista, que actualmente triunfa con su 'informativo matinal para ahorrar tiempo', confesó que en el año 2017 estuvo ingresado durante dos semanas por un brote psicótico. Ahora, con motivo del lanzamiento de su libro 'Por si las voces vuelven', ha concedido una entrevista en la que habla abiertamente sobre sus problemas psicológicos.

El que fuera presentador de 'Sé lo que hicisteis...' cuenta en 'El Mundo' que su consumo de marihuana y alcohol era "extremadamente alto". "Consumía marihuana, éxtasis y alcohol y no era una cosa de ocio", afirma Martín, que considera que su brote psicótico fue el resultado de "un cúmulo de varias cosas".

"Crucé la línea e imagino que eso influyó, pero tengo amigos que han fumado como hijos de puta y se han drogado mucho más que yo y no han acabado ingresados nunca", explica en la entrevista con el citado medio.

Ángel Martín desvela que el antes y el después lo marcó una publicación en redes sociales en la que felicitaba a su novia por su éxito en taquilla con el estreno de la película 'Wonder Woman', en la cual no había trabajado.

Esto, unido a que le llenó la casa de regalos, provocó que su pareja le llevara esa misma noche al ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid: "Mis amigos más cercanos pensaban que era una broma interna entre mi chica y yo. Era imposible que alguien se diera cuenta".

Tras salir del hospital fue cuando empezó a ser consciente de lo que estaba pasando: "Básicamente yo pierdo la noción del mundo real, ingreso en un hospital en pleno rock and roll para seguir con mi fantasía y cuando salgo 14 días después me doy cuenta de que todo ha cambiado". "En el hospital ocurre el fin de la locura, pero no la vuelta a la cordura. Eso es un proceso que hace uno en solitario cuando sale del hospital y teniendo que trabajar mucho", señala.