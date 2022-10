La valenciana Avelina Prat competirá en la Seminci con 'Vasil', su ópera prima

Avelina Prat es arquitecta, pero desde 2004 trabaja como script. La valenciana, en estos últimos años, ha participado en más de treinta largometrajes con directores como Fernando Trueba, Cesc Gay, Manuel Martín Cuenca, Javier Rebollo, David Trueba o Lucile Hadzihalilovic. De ellos, dice, ha aprendido muchísimo. Enseñanzas que ha plasmado en 'Vasil', su ópera prima; una fábula contemporánea sobre la amistad y los caminos que nos llevan a conectar con los demás. Una cinta que se rodó en València a principios de año -en espacios tan reconocidos como el cauce del Rio, el barrio de Pelayo o edificios singulares como el Casino de Agricultura o la cafetería el Rialto-, en Sueca, Port de Sagunt y Silla y que está protagonizado por el búlgaro Ivan Barnev, los españoles Karra Elejalde, Alexandra Jiménez y Susi Sánchez y la británica Sue Flack.

Se trata de una fábula contemporánea sobre la amistad y los caminos que nos llevan a conectar con los demás

La película no ha podido arrancar su andadura con mejor pie. 'Vasil' va a hacer pleno en el calendario de festivales previos a su estreno en salas el 4 de noviembre. Así, el estreno mundial del largometraje de ficción ,tendrá lugar en el Festival Internacional de Varsovia, donde competirá dentro de la sección Competition 1-2 a mediados de octubre. Justo a continuación, tendrá lugar la première española en Valladolid, dentro de la programación de Seminci donde formará parte de la Sección Oficial -donde entra para sustituir a La manzana de Oro, de Jaime Chávarri, que el certamen se ha visto obligado a retirar de competición tras su preestreno en el Festival de Cine de Orense (OUFF)-. Fuera de concurso, el largometraje se presentará en La Mostra de València.

Vasil es la historia de Vasil, un inmigrante búlgaro, un hombre singular, que transmite bondad, pasión y una peculiar sabiduría, que ve la vida de otra manera y cuenta pequeñas historias fascinantes. Es inteligente, carismático y un número 1 jugando al bridge y al ajedrez, pero duerme en la calle desde que llegó de Bulgaria. Alfredo, un arquitecto jubilado, lo acoge en su casa durante un tiempo ante la mirada atónita de su hija Luisa. Los dos hombres no tienen nada en común, excepto su pasión por el ajedrez. A pesar de sus diferencias, poco a poco Vasil conseguirá romper las barreras construidas por Alfredo porque tiene el don de «transformar para siempre a aquellas personas con las que se relaciona», apunta la directora que, comparte, sintió la necesidad de plasmar su experiencia personal en imágenes.

«Mi padre me llamó una mañana para contarme que tenía un búlgaro en su casa. Tal cual. Así empezó todo. Yo soy esa hija que, perpleja y desconcertada, se dedicó a observar todo lo que sucedía como si fuera una película. Lo contaba a mis compañeros, fascinada con cada nuevo suceso, con las reacciones de unos y otros, redescubriendo a mi padre... Y cuando todo acabó, entendí que solo había sido eso, una espectadora, que me había perdido algo en el camino. Y me di cuenta de que, sin conocerlo, este hombre había despertado algo en mí. Así que hice lo único que podía hacer: escribir esta historia», explica Avelina Prat.

Coproducida con Bulgaria, Vasil retrata la diversidad europea y plantea situaciones y conflictos que suponen una realidad común en todos los países del continente. Movimientos migratorios, identidad cultural, integración, diferentes miradas hacia el extranjero. Isabel Coixet, que se ha erigido en una suerte de madrina de la película, define Vasil como «un film maravilloso y delicado que permanece en la memoria del espectador» y anuncia que Karra Elejalde interpreta «el mejor papel de su carrera». La película se estrenará en cines el 4 de noviembre.