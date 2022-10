El legado de Almudena Grandes sacude conciencias

Almudena Grandes comentó en septiembre de 2020 que «estaba reflexionando sobre lo curioso que era que la primera semana del estado de alarma estuviese angustiadísima por no saber de mis hijos a todas horas y que de repente un día no hablé con ellos y estaba bien, y me dije ‘es increíble como acostumbramos a todo’. Me imaginé a una mujer de mi edad y qué pasaría si no pudiese ver a sus hijos durante largos períodos de confinamientos. De ese hilo nace esta novela».

La novela es «Todo va a mejorar», obra póstuma de la autora madrileña y cuyo último capítulo ha sido escrito por su viudo, el también escritor Luis García Montero, con las indicaciones de Grandes desde el hospital. La obra, que se ha presentado este lunes en la Biblioteca Nacional, sale este martes, 11 de octubre a la venta. En la presentación del libro han estado Luis García Montero, el editor de Tusquets Juan Cerezo y la actriz Aitana Sánchez Gijón, que ha leído unos fragmentos de la obra. «Todo va a mejorar» (Tusquets Editores) es «una novela coral de anticipación política que tiene lo mejor de ‘Los besos en el pan’ y la intriga de los resistentes de los ‘Episodios de una Guerra Interminable’», según la editorial. «La última novela de Almudena Grandes es sobre todo una galería inolvidable de personajes que van contando su experiencia de adaptación a un país que ha sufrido fuertes sacudidas y en el que no quieren resignarse». La escritora Almudena Grandes murió a finales de noviembre de 2021 a los 61 años en su domicilio de Madrid a consecuencia de un cáncer. La autora de «Las edades de Lulú» había anunciado su enfermedad pocas semanas antes de su fallecimiento, pero le fue diagnosticada en septiembre del año pasado en una revisión rutinaria. Estaba casada desde 1994 con el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Nacida en Madrid en 1960, se dio a conocer en 1989 con «Las edades de Lulú», XI Premio La Sonrisa Vertical, y se convirtió en una de las escritoras más relevantes de las últimas generaciones. Desde entonces el aplauso de los lectores y de la crítica no dejó de acompañarla. Sus novelas «Te llamaré Viernes», «Malena es un nombre de tango», «Atlas de geografía humana», «Los aires difíciles», «Castillos de cartón», «El corazón helado» y «Los besos en el pan», junto con los volúmenes de cuentos «Modelos de mujer» y «Estaciones de paso», la han convertido en uno de los nombres más consolidados y de mayor proyección internacional de la literatura española contemporánea.