La conselleria de Cultura ha querido zanjar la polémica con el mural elaborado por Javier Parra, basado en un diseño de Renau, con una carta al artista en la que propone diversos emplazamientos para exponer el 'mural maldito de Josep Renau'.

Todo comenzó cuando el artista de Paterna remitió una carta formal a modo de ultimátum a la conselleria, en la que le ponía hasta el 12 de octubre, hoy, para tomar una decisión sobre la exhibición del mural. Hace meses que Parra puso la obra a disposición de la Generalitat para exponerla gratuitamente, ya que ese podría haber sido el deseo de Renau.

Sin embargo, la conselleria no propuso nada en firme, hasta ahora. En una carta firmada por el secretario de Cultura, Ximo López, figuran tres emplazamientos para exponer el mural: el Edificio Mezquita de València, en la avenida Campanar; el Palacio de Congresos de Peñíscola; y en el auditorio de Castelló. Además, abre la puerta a exponer el mural en un centro educativo de titularidad pública.

López explica que la "conselleria solo tiene competencia sobre espacio s culturales y educativos de la Generalitat, y no sobre edificios de diputaciones y ayuntamientos", por este motivo, el mural no se podrá exponer en ningún centro cultural o político de la C. Valenciana, como el Centre del Carme o el IVAM, algunos de los centros que se barajaban en un principio. Además, tampoco podrá ser adquirido por ningún centro museístico.

De esta manera, solo queda ceder el mural durante un tiempo determinado. Pasado este tiempo, Parra tendría libertad para cederlo a las instituciones que estimase oportunas, algunas de las cuales ya habrían mostrado su interés.

"Por mi parte no existen reticencias a la instalación del mural en un centro educativo, siempre y cuando, como así lo indiqué en la reunión con la consellera, tenga unas condiciones adecuadas para el acceso libre del público", comenta López en la carta.