Llegó vestida de negro, empezó su actuación con una chaqueta roja y acabó sobre el escenario vestida de oro y con el premio más importante de los Grammy Latinos en las manos: álbum del año. Rosalía ha conseguido con ‘Motomami’ lo que no logró con ‘El mal querer’: el reconocimiento definitivo en los premios más importantes de la música latina en Estados Unidos. Y con otros tres gramófonos (disco de música alternativa, ingeniería de grabación y diseño de empaque) puso el jueves por la noche en Las Vegas la guinda a un éxito global indiscutible, que le había valido ocho nominaciones.

“Es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero tiré para adelante y es el que más alegrías me ha dado”, dijo emocionada sobre el escenario la de Sant Esteve Sesrovires, que dio las gracias por el apoyo a su música siempre “aunque siempre está cambiando”. En su lista de agradecimientos también incluyó a Latinoamérica “por tanta inspiración” y a su país ( “por seguir dándome cariño y por no dejarme caer”). Y añadió también a su familia, a su equipo, a Dios, y a su pareja, Rauw Alejandro (“el amor de mi vida”).

Era un broche tan dorado como su último vestido para una noche que, en la parte más alta del palmarés, le volvió a unir a C. Tangana. Porque el autor de ‘El madrileño’ y Jorge Drexler se llevaron justo antes los premios a grabación y canción del año por ‘Tocarte’.

La música urbana en español

El uruguayo fue quien recogió los galardones en Las Vegas, y al hacerlo quiso dedicarlo “a todos los que hacen música urbana en español porque han llevado el idioma español hasta lugares del planeta adonde no habíamos llegado nunca. Lo que está pasando con la música en español no tiene un precedente histórico, felicitaciones a todos”, dijo Drexler, que desde el escenario llamó “reina” a Rosalía (“no puedo ser más fan”, le dijo), a lo que ella respondió soplándole un beso.

Sabe de lo que habla Drexler. Solo en EEUU las ventas de música latina alcanzaron 510 millones de dólares en la primera mitad del año y se espera que para cuando acabe 2022 esas ventas superen los 1.000 millones de dólares, según datos de la Asociación de la Industria de la Grabación que daba recientemente ‘The New York Times’. Y prácticamente todos esos ingresos, el 97%, llegaron del streaming. Según contaba el diario también, la mitad de los usuarios de Spotify en todo el mundo hacen streaming de al menos una canción latina al mes.

La potencia y la diversidad de ese nuevo fenómeno global se desplegaba en la gala televisada de los Grammy Latinos con actuaciones como la de la propia Rosalía, Karol G y Anitta (a las que los recatados censores de la cadena Univision silenciaron en palabras como “chingar”), o en la interpretación futurista de Rauw Alejandro. Pero también actuaron Drexler junto a Elvis Costello, Sebastián Yatra con John Legend, y se oyó la bachata de Romeo Santos, y a Christina Aguilera poniendo toda la potencia de su voz en una ranchera con Christian Nodal o Carlos Vives y Camilo.