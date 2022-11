De una furgoneta baja el actor David Verdaguer (Verano, 1993, Los días que vendrán) y llama a Óscar de la Fuente (El buen patrón, El reino) y a la valenciana Lorena López (Cinco lobitos, Nosotros no nos mataremos con pistolas) para que le ayuden a descargar las piezas de una pérgola que pretenden montar en el patio de la casa de campo que el padre de los tres levantó ya hace muchos años. En ese patio desde el que se ve el monte de Olocau y gran parte del Camp de Túria se está rodando “La casa”, la adaptación del cómic de Paco Roca que está dirigiendo el cineasta valenciano Álex Montoya. Es más, ese patio y las piezas de esa pérgola y la casa entera convertida ahora en un plató de cine son las mismas que inspiraron aquel cómic sobre la familia, la pérdida y la gestión del recuerdo. Son la auténtica “casa” de Paco Roca.

“Paco vino al rodaje y nos y contó toda la historia”, recuerda De la Fuente en una pausa de la grabación para que el equipo le eche el diente al catering. “Nos contó que venían aquí con su padre a trabajar los fines de semana para levantarla poco a poco y que está construida con las manos de toda la familia”, añade López. “Queda un poco hippy, pero es verdad que los sitios tiene energía, un poso. Es bonito estar en un sitio en el que han pasado cosas”, remata Verdaguer.

Un proyecto con retraso

La casa es “La casa” aunque el equipo de arte ha tenido que hacer un importante pero bien escondido trabajo previo para que se parezca más a la del cómic que a la real. Montoya, el director, explica que, después de que el proyecto se retrasara varios años por problemas de financiación, Roca ya no esperaba que la película se rodara. “Se puso a reformarla, así que hemos tenido que hacer una especie de trampantojo para poner la pérgola porque nunca ha existido o la piscina y la huerta”, señala el realizador.

La de “La casa” no es la primera adaptación al cine de una novela gráfica de Paco Roca. “Arrugas” fue un film de animación, “La fortuna” una serie dirigida por Alejandro Amenabar y “Memorias de un hombre en pijama”, un proyecto del que el dibujante valenciano acabó desvinculándose. Tampoco se ha implicado en esta adaptación, más allá de ceder su casa como escenario.

“Paco tuvo un problema con una adaptación que iba a codirigir pero quedó muy desencantado -recuerda Montoya-. Quizá en el futuro cambie, pero él quiere dejar margen a quienes adaptan sus cómics. Yo le he ido contando lo que hacemos pero nunca le he pasado el guion porque es imposible que te guste una adaptación de algo que has estado tú haciendo durante dos años y que has hecho con todo el cariño y tan personal. Desde el principio él me dijo que hiciera la peli que quisiera e incluso me envió un fragmento de un libro en el que se decía que la adaptación tiene que desapegarse lo suficiente para tener entidad propia”.

Aun así, el director de “La casa” asegura que ha visto al autor “muy contento con lo que le hemos ido enseñando” y “cada vez más ilusionado”. “Lo que no te sé decir es qué pensará cuando vea la peli, pero creo que hemos sido bastante fieles tanto al tema como al tono del cómic y a la estética”, añade.

Y eso que, según explica Montoya -que además de dirigir la película, es el responsable de su guion- trasladar a imágenes en movimiento la historia que cuentan las viñetas es más complicado de lo que parece. “El problema del cómic es que es muy contemplativo, no hay conflicto, no se dice por qué se va a vender la casa”, señala. Por eso asegura que, pese a tener clara la estética del film -que bebe claramente de la novela- a Montoya le costó tanto “encontrar el esquema” con el que desarrollar el argumento. “Al final hemos añadido una escena que no está en el cómic, que sucede en un restaurante donde los tres hermanos se liberan un poco del peso de la historia familiar y se tiran más las cosas a la cara”.

Treinta páginas menos

Tanto costó encontrar la forma en el que convertir en película un cómic tan narrativamente particular como “La casa” que Montoya no tuvo listo el guion hasta principios de este año. “Ha habido mucha reescritura, hace poco le quité 30 páginas y ha mejorado mucho, sobre todo las partes más expositivas, que se han rebajado mucho -recuerda-. En el cine es un pecado muy gordo exponer y no contar, eso lo tendría que haber hecho un cineasta con más talento que yo”.

Reconoce el director que tampoco tuvo demasiado claro al principio que David Verdaguer fuese el actor ideal para encarnar al protagonista principal de esta historia, que no es otro que el propio Paco Roca. “David fue de las primeras opciones, pero es verdad que el cine que había hecho es muy solemne, de sentimientos, y yo quería darle cierta ligereza -justifica-. Pero después lo conoces y es un tío bastante divertido y muy irónico y ácido, pero tiene esa tristeza en un nivel freático bullendo un poco. Y me gusta que sea muy nervioso porque quiero meter algo de mí en el protagonista”.

Verdaguer, por su parte, cuenta que, pese a ser un gran aficionado al cómic, del dibujante valenciano solo había leído “Arrugas”, por lo que cuando le propusieron este papel y corrió raudo a hacerse con un ejemplar de “La casa”: “Paco y yo somos bastantes distintos, pero lo conocí personalmente me di cuenta que tiene claro que una cosa es el cómic y otra la película. Tiene el ego muy bien puesto y quiere que contamos la historia como la sintamos”.

También el director insiste en la idea de que la película “La casa” no será como el cómic “La casa”. “Tengo mucho vértigo con la fidelidad al cómic porque Paco tiene muchos fans y la idea es que esos fans sean nuestra audiencia raíz, los que hablen bien de la peli y que así la vean más gente -concluye-. El tono y la estética lo hemos intentado mantener y estoy seguro de que la peli les gustará aunque sea como una entidad diferente al cómic”.