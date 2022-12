Placebo, la histórica banda londinense de rock alternativo, vuelve al Low Festival de Benidorm 11 años después de su última actuación en el evento, pero esta vez lo hace con su nuevo disco “Never Let Me Go”. La banda comandada por Brian Molko y Stefan Olsdal encabeza la primera tanda de confirmaciones del festival, que también contará con la presencia de Vetusta Morla, Viva Suecia, Ivan Ferreiro, Arde Bogotá, Cupido y Cariño, entre otros.

El festival también ha incluido en su cartel el regreso de Deluxe, la formación que dio a conocer a Xoel López, y a Second, banda que se encuentra en plena gira de despedida.

El Low recupera también a otra banda británica que alcanzó cierta relevancia hace dos décadas. Bombay Bicycle Club actuará en el festival por primera vez para presentar en directo su último disco, «Everything Else Has Gone Wrong», publicado en enero de 2020, y las canciones de un nuevo álbum que tienen previsto editor el próximo año.

De 58 a 180 euros

Este año, el Low Festival tendrá lugar del 28 al 30 de julio, como es habitual en el Estadio Guillermo Amor. Los abonos ya están a la venta con precios que por ahora van desde los 58 euros por los tres días hasta los 180 del abono vip con piscina.