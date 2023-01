Nino Bravo y el disco en valenciano que no llegó

Lo de Nino Bravo, de quien este año se conmemora en toda la Comunitat Valenciana el 50 aniversario de su fallecimiento, da hasta para una ucronía cultural y lingüística. ¿Qué habría pasado si el cantante de Aielo de Malferit, siendo como era uno de los artistas más populares de su época, seguido e idolatrado por decenas de miles de fans en España y Latinoamérica, hubiera cantado en valenciano, su lengua materna? De hecho, es algo que sí ocurrió y que podría haber ido a más si nunca hubiera ocurrido el fatal accidente de coche que segó su vida en abril de 1973.

Tal como recoge su biógrafo, Dario Ledesma, en el libro Nino Bravo, voz y corazón, en febrero de 1972 el cantante contó en una entrevista para el diario Pueblo que tenía intención de grabar «un disco completo en valenciano». Unas semanas antes, en esta ocasión para en una entrevista al Heraldo de Aragón, Nino anunciaba que tenía dos proyectos que quisiera realizar «aunque los resultados fueran regulares». «Primero -le explicaba en diciembre de 1971 a la periodista María Consuelo Reyna-, grabar alguna canción del folklore valenciano, pero valenciano de verdad, que es muy distinto a cantado en valenciano. Y segundo, aún más arriesgado: grabar un LP con canciones clásicas, sin ninguna clase de arreglo moderno, tal y como fueron creadas».

Una relación cambiante

El propio Ledesma indica en su libro que la relación profesional de Luis Manuel Llopis (el verdadero nombre del cantante) con el valenciano fue cambiando a lo largo del tiempo. Según su biógrafo, la primera mención pública de Nino sobre la posibilidad de grabar canciones en su lengua materna fue en enero de 1971, reconociendo que no se la había planteado y que pensaba cantar siempre en castellano. Semanas después, en otra entrevista, el artista explicó que cantar en valenciano “sería limitar mi mercado. Aunque en mi casa, con mi familia, hable valenciano, yo siento y pienso en castellano, por tanto, para comunicarme con mi público, lo hago en castellano, que es el idioma de mi país”.

Las entrevistas posteriores que ha rescatado Ledesma reflejan como el intérprete de “Mi tierra” parece que fue replanteándose esta postura. “Posiblemente algún día me dé la locura y cante. Si cantara en valenciano sería por vanidad de ser valenciano, como lo hacen los demás. Yo puedo cantar valenciano, pero nuestra lengua es el castellano”, explicaba en septiembre de 1971 a Diez Minutos. En diciembre de ese año ya anunciaba el disco de canciones tradicionales valencianas y en febrero de 1972 el álbum enteramente en valenciano. Ninguno de esos proyectos se llevó finalmente a cabo.

El "Himne" con chuleta

Sí tuvo la oportunidad Nino Bravo de cantar en su lengua materna sobre los escenarios, en una situación, además, cargada de significado. Fue en marzo de 1973, en plena fiesta de la fallas, y en la que resultó ser su última actuación en València. El artista había sido contratado para ser cabeza de cartel en una de las famosas veladas del parador So Nelo. Entre el público estaban las falleras mayores de la ciudad, el alcalde Vicente López Rosat, el presidente del Valencia CF Francisco Ros Casares, y varias estrellas del equipo.

Nino Bravo, recuerda Ledesma, “deseaba sorprender gratamente al público asistente y, aprovechando la presencia de todas las autoridades, planeaba interpretar el “Himno a Valencia” como agradecimiento al público de su tierra, que tantas veces le había apoyado. En aquel momento, con la dictadura franquista agonizando lentamente, aún persistía cierta opresión en el uso de las lenguas regionales. Los himnos se cantaban en el idioma oficial del Estado, el castellano. Sin embargo, Nino quería que esa noche fuera singular... Deseaba ofrecer el himno en la lengua de su tierra”.

El problema es que Nino no se sabía bien la letra en valenciano, así que le pidió a su cuñado Fernando que se la escribiera en un papel, que guardó durante su actuación en el bolsillo de su terno de terciopelo negro. “Tras casi cincuenta minutos de actuación -relata su biógrafo-, Nino extrajo un papel de su bolsillo y comenzó a entonar a capela las primeras estrofas de una canción muy emotiva. “Per ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans, vingau...”. ¡El “Himno a Valencia” era el brillante colofón que una noche como aquella necesitaba! Todos los presentes se levantaron enérgicamente de sus asientos y aclamaron a rabiar durante varios minutos, algo que le impidió retirarse y le mantuvo en el escenario hasta que el clamor popular se suavizó”.

Adaptación para Lo Rat Penat

Pero seguramente no fuera esta la primera vez que Nino Bravo cantaba ante el público en valenciano. En un libro publicado en 2010, el editor y activista valenciano Enric Tarrega aseguraba que «Nino Bravo hizo las primeras canciones en catalán, y otro cantante, Josep Bosch, que es médico en el Grao (de Valencia) tiene grabadas en cassete las canciones de Nino Bravo en catalán. Nino Bravo las envió a Edigsa, pero no le hicieron caso».

Se trata de una afirmación que, aunque con matices, pudiera ser real. El Josep Bosch que nombraba Tarrega no era médico pero sí, de joven, guitarrista de Los Supperson (o Superson), banda de la que Bravo fue cantante antes de su exitosa carrera en solitario. En una entrevista publicada por este periódico en 2010, y también el pasado año en otra conversación con Darío Ledesma, Bosch confirmaba que al menos en un par de ocasiones Los Supperson adaptaron su repertorio al valenciano.

“Cuando actuamos en la sala de Lo Rat Penat, todas nuestras canciones las cantamos en valenciano -mantenía Bosch en 2022-. Cantábamos canciones de otros artistas, como The Shadows, cuyas letras traducíamos Vicente y yo. También actuamos en Alzira, todo en valenciano. Creo que en Lo Rat Penat alguien grabó la actuación y se envió la cinta a la discográfica Edigsa. Alguien debe tener esa cinta; he tratado de encontrarla, pero no ha habido suerte hasta ahora”.

No parece existir ya esa grabación (si alguna vez se hizo) pero sí el programa de un concierto de “Els Suppersons” en la sede de Lo Rat Penat en la que, efectivamente, aparece el título de varias de las canciones en valenciano. Esa actuación, según aparece en el reverso de una fotografía que se conserva en el Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit, debió celebrarse en 1964 o 1965.

En cambio, Vicente López, otro miembro del grupo de Nino Bravo y acompañante suyo también durante su etapa en solitario, aseguraba en 2010 a Ledesma no recordar que hicieran “actuaciones íntegramente en valenciano, y que se enviara una grabación de ellas a Edigsa”. Eso no lo sé, y me extraña que no lo recuerde. Yo no recuerdo haber escuchado a Nino cantar en valenciano”.