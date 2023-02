Francis Montesinos, carne de documental

Francis Montesinos apareció por primera vez en una gran pantalla en 1983, pero no era él. Es decir, el personaje era Montesinos pero lo interpretaba otra persona: nada más y nada menos que Pedro Almodóvar, director también de aquella película que se titulaba Matador. «¿Cuántas veces os tengo que decir que no os piquéis en los camerinos», clamaba el Montesinos de ficción ante sus toxicómanos modelos justo antes de un desfile con sus inconfundibles diseños.

Ahora, al final de su carrera, el más importante e internacional de los diseñadores valencianos de todos los tiempos, ya ha protagonizado un documental -Montesinos íntimo, dirigido por Carles Castillo y estrenado en marzo de 2021 en el Museo de Bellas Artes de València- y ahora ve cómo se estrenan otros dos documentales que repasan su trayectoria artística y vital.

Uno de ellos, El universo Montesinos, se presentó el pasado diciembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha tenido, de momento, una trayectoria más bien discreta. Y eso que optaba a entrar en 6 candidaturas de los próximos Premios Goya, aunque no ha pasado ningún corte final.

Su director, guionista y productor, Álex Quiroga, ha querido mostrar en él «las diferentes facetas de un creador y su sensibilidad por el mundo femenino que viene marcado por su educación, especialmente maternal, verdadera determinante y motora en su obra, señalándolo como un favor creativo de la libertad de la mujer».

Mucho más ambicioso en la producción, intenciones y objetivos parece Montesinos, las otras caras del mito, un documental dirigido por Laura Grande y producido por la valenciana Estrela Audiovisual, que también estrenará próximamente películas dedicadas a Mariscal o el Equipo Crónica.

El proyecto dedicado a Montesinos se encuentra ahora en fase de posproducción y se presenta el 23 de febrero en una proyección especial dentro de las actividades de la World Design, que es uno de los patrocinadores del proyecto. También ha colaborado en su financiación: el IVC, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia, Presidencia de la Generalitat y À Punt Media.

«Cambié la imagen de este país»

Con guion de Josep Lozano y Lluís Nadal, Montesinos, las otras caras del mito se plantea varias preguntas cuyas respuestas tratan de establecer la dimensión de la obra del diseñador valenciano. Una de ellas es, precisamente, por qué Almodóvar interpretó a Montesinos y recreó el desfile de Las Ventas para la película Matador. Pero también se cuestiona si la falda con la que Montesinos vistió a Miguel Bosé es anterior a la que mostró Jean-Paul Gaultier. O si su camisa pañuelo fue copiada por Gianni Versace. O si fue el primer diseñador en estampar ropa vaquera.

«Cambié la imagen de este país, que es algo muy difícil de hacer o de decir, pero es así -asegura rotundo el modista en un momento del documental-. A partir de Montesinos hay una España diferente».

Según explica la productora, en Montesinos. Las otras caras del mito «damos a conocer la vida y obra de Francis Montesinos desde su infancia hasta el año 2020, utilizando archivo de filmotecas; televisiones; fotografías de grandes fotógrafos; y el archivo personal de foto y vídeo cedido por el propio diseñador». «Puede verse hasta un desfile de hace más de 40 años...», subrayan.

Sus amigos más cercanos como Nacho Duato o Paola Dominguín, y sus más estrechos colaboradores cuentan en el documental cómo era el trabajo diario de la marca Francis Montesinos a lo largo de este medio siglo de carrera, «centrándonos en sus hitos más importantes dentro del mundo de la moda y en sus destacadas colaboraciones en el mundo del cine, danza, teatro o diseño industrial», señala Estrela Audiovisual.

"Nunca he sabido coser un botón"

El propio Francis Montesinos interviene en este documental a través de varias entrevistas grabadas en espacios como el Centre del Carme o el propio estudio del diseñador.

Así, el modisto habla sobre sus orígenes en el negocio y reconoce que no sabe «coser un botón, no lo he cosido en la vida, pero sé ver una prenda y todos los fallos». O sobre cómo su propia concepción del mundo de la moda cambió cuando «se quitó la espinita» y entró a través de sus diseños «en el mundo del arte, el teatro o la danza».

Nacido en València en 1950, en 1969 Francis Montesinos comienza su formación en la Escuela de Artes y Oficios, en 1972 abre su primera tienda en el barrio del Carmen y en 1973 monta su primer desfile. En la década de los 80 da el salto a Barcelona y, sobre todo, a Madrid, donde conecta con la modernidad capitalina, abriendo tienda allí y protagonizando desfiles en Cibeles o incluso en Las Ventas. «Tuve la suerte de estar en el corazón de la Movida», explica en el documental.

El nombre de Montesinos cobra vuelo internacional y sus creaciones influidas por el arte y el folclore español empiezan a ser conocidas y cotizadas en todo el mundo. «Soy de los pocos diseñadores que han tenido la suerte de parir una tendencia internacional, y una de ellas fue el gipsy look», presume Montesinos en la película.

Además de su trayectoria profesional, Montesinos, las otras caras del mito explora también su faceta más personal. «Claro que me cuido -proclama el diseñador-. No fumo, no tomo ni de esto ni de lo otro, no tomo alcohol, de nada, yo mismo dije que se ha acabado». Además, el modisto reflexiona sobre su presente, una etapa en la que habla de exposiciones cómo la que le dedicó en MuVIM en 2020 o de documentales como éste: «es el momento de hacer repaso y recordar cuál ha sido mi historia en este mundo. Y creo que, afortunadamente, ha sido una gran historia».