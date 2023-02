El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) anuncia una nueva tanda de confirmaciones para su edición que se celebrará del 13 al 16 de julio de 2023. Estos nuevos artistas, se suman a un cartel liderado por Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Zara Larsson y Tom Odell, entre otros artistas como La La Love you, Mimi Webb, Nova Twins, The Ryetons, The Wombats y muchos más.

Entre los artistas confirmados contamos con la participación de Viva Suecia, Regard, la valenciana Jimena Amarillo, Rusowsky y el esperadísimo anuncio del nuevo cabeza de cartel para esta edición de FIB Benicàssim es nada menos que The Offspring. La legendaria banda de punk rock de California, con más de tres décadas de trayectoria musical y temas icónicos como "Pretty Fly (For a White Guy)" y "The Kids Aren't Alright", por fin llegará a Benicàssim para hacer temblar el escenario principal del festival. A partir de 50 euros Con estas nuevas confirmaciones, el cartel del FIB se consolida como uno de los mejores festivales de música en Europa en los que pasar cuatro días de verano desde tan sólo 49.99€ + GG. El cartel ofrece una amplia variedad de géneros musicales, desde pop, rock, electrónica e indie. Las entradas están disponibles en Fiberfib.com. Además de estas confirmaciones, el festival tiene abierto un concurso de bandas y DJs que dará la oportunidad a 3 artistas y 3 DJs a actuar en FIB, gracias al Heineken Silver Rising Stars Contest, las inscripciones y votaciones están abiertas en FIB-risingstars.com