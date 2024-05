Los fans de India Martínez, preocupados por su problema en la piel: "Me han vuelto a hacer analíticas"

La última publicación de India Martínez en su perfil de Instagram ha hecho saltar las alarmas entre sus fans. En ella se pueden observar una serie de fotografías de la cantante de 38 años en el hospital a causa de unas manchas que le han aparecido de repente por todo el cuerpo.

Justo el día antes de rodar un videoclip, la artista cordobesa fue al hospital al ver que le habían salido una serie de manchas de origen desconocido por el abdomen, el costado y la zona baja del pecho durante su estancia en Mazatlán, México.

"Despertar así justo un día antes de rodar un videoclip…", contaba la artista en sus redes sociales. "¿A alguien más le pasa esto sin venir a cuento? Es un coñazo, pero la verdad es que me estoy acostumbrando a vivir con ello, incluso lo estoy normalizando".

Para no desatar las alarmas entre sus seguidores, añadió que le han vuelto a hacer analíticas de sangre y está "esperando resultados". La artista se mantiene positiva sobre qué puede ser lo que le está provocando la aparición de esas manchas que le irritan la piel acompañando su publicación de un emoji de un trébol de cuatro hojas.

Al poco tiempo de actualizar su perfil de redes sociales empezaron a llegarle numerosas muestras de cariño con más de 50.000 comentarios mostrándole sus mejores deseos para una pronta recuperación y, por supuesto, emitiendo un diagnóstico médico: rosácea, urticaria, un herpes zoster...

Aspecto de la piel de India Martínez, irritada por las manchas. / IG

Al parecer, las manchas de su piel tienen como causa una alergia, aunque no se sabe a qué. "Espero que, con lo que me he tomado de corticoides, que me baje lo que queda de la alergia, porque así no puedo grabar", se quejaba la cordobesa.