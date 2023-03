Pedro Mairal: sobrevivir en una sociedad distópica

Una nieve mortífera cae sobre Buenos Aires, y en mitad de la anarquía unos alienígenas invaden el país. Es el argumento del célebre cómic argentino ‘El Eternauta’, de Héctor Germán Oesterheld, donde el personaje Juan Salvo ha de liderar a una resistencia que enfrenta a los invasores. Dos elementos de esta historia gráfica, de gran calado en la cultura argentina, figuran en la novela de anti utopía de Pedro Mairal ‘El año del desierto’, de un lado la descomposición paulatina de la civilización contemporánea, y de otro, una fuerza irracional que se extiende como una mancha de óxido que lo convierte todo en intemperie.

Cada cierto tiempo aparecen en la literatura argentina novelas extraordinarias como ‘Sobre héroes y tumbas’, de Ernesto Sábato, ahora la editorial Libros del Asteroide recupera ‘El año del desierto’ de Pedro Mairal, la segunda novela del autor publicada por primera vez en Argentina en 2005, donde la situación de desmoronamiento social amenaza a la ciudad de Buenos Aires. En la narración se muestra cómo en el siglo XXI de la revolución de las nuevas tecnologías estas dejan de funcionar, se producen ocupaciones de pisos, hay manifestaciones de descontento en las calles, y el gobierno comienza a movilizar el reclutamiento del servicio militar obligatorio. El protagonista, en cambio, respecto de las exitosas novelas de Mairal ‘Una noche con Sabrina Love’ y ‘La uruguaya’, es María Valdés, una joven secretaria de veintitrés años en un despacho de inversores de un rascacielos de la capital bonaerense.

A diferencia de sus novelas más conocidas, donde en las citadas ‘Una noche con Sabrina Love’, que es una road movie, una novela de aprendizaje para un personaje adolescente que pronto irá a la universidad, y en ‘La uruguaya’, que es la historia de un amor imposible para un protagonista que ronda los cuarenta años y viaja a Montevideo, y de donde, digamos, que saldrá escaldado de su aventura en Uruguay, sin embargo, en ‘Un año del desierto’ el personaje protagonista es una mujer, es una historia de realismo fantástico con la que criticar las crisis económicas que azotan a las sociedades por los malos gobiernos, y los empresarios que aspiran a llevar su dinero a paraísos fiscales para no pagar impuestos, la salvación off shore, como dice sarcásticamente la protagonista que hace alusión a los empresas de paraísos fiscales con las que se comete delito de blanqueo. Mairal introduce en esta novela el elemento cainita que enfrenta a la provincia y a la capital federal. Para el lector español se puede interpretar como una crítica universal, y no exclusivamente argentina, pues desde los últimos quince años en España se sucedieron varias crisis económicas, la del 2008, luego en 2020 la del confinamiento del coronavirus, y recientemente la guerra en la que Rusia invadió a Ucrania, y que se ha manifestado en el resto del continente con una desatada inflación de precios.

Mairal utiliza como narrador a la personaje protagonista, un estilo directo, un tiempo narrativo que no es lineal, debido al capítulo que antecede al de ‘Suárez y Baitos’, donde la protagonista narra en un tiempo del futuro para después dar comienzo a un largo flashback que supone la historia. Mairal se caracteriza por un ágil ritmo narrativo, como si sonase la canción argentina ‘El matador’, en la que el protagonista espera que acudan a prenderle. El ritmo es el elemento diferencial por donde despunta la buena narrativa de la demás, y que, junto a ello, el lector no tiene que esperar a la página ochenta para conocer el conflicto literario, sino que se hace presente desde las primeras páginas, algo acuciante que repentinamente amenaza a todos, como en el cuento ‘Casa tomada’ de su compatriota Cortázar, donde una fuerza va apoderándose de una casa hasta que sus moradores renuncian a una habitación, y luego a otra, y así hasta que finalmente acaban fuera. La protagonista de Mairal también ve invadida su casa, aunque por personas de carne y hueso, y que al principio son desconocidas.

El año del desierto Pedro Mairal

Editorial : Libros del Asteroide

: Libros del Asteroide Precio: 20,95 euros



El autor con esta novela nos recuerda, de algún modo, por los hechos de la narración que transcurren en ella a Rousseau en su obra ‘El contrato social’, quien justifica el porqué de un estado ciudadano frente a la ausencia de este, es decir, lo que hoy llaman estados fallidos, donde el espíritu humano que se da por sentado a veces se esfuma y aparece la miseria moral. Esta novela nos hace ver que la literatura no es solo un buen manejo de la lengua escrita, sino también el significado de lo que una historia representa.