El cantante vasco Fermín Muguruza no sale de su asombro. Boquiabierto, ha comprobado cómo un instituto de la Safor le ha dedicado un mural en las alturas, en una de las paredes del centro.

Así se ve en un vídeo que él mismo ha compartido en las redes sociales, con un mensaje en el que ha destacado el cariño recibido este jueves.

Se trata del IES Joan Fuster de Bellreguard, que ha recibido la visita del que fuera cantante de Kortatu, para mostrarle en primera persona cómo luce el mural "Crida llibertat" en el patio. Acompañado de dolçaina i tabalet, el músico ha visitado el dibujo, junto a estudiantes, profesorado, representantes municipales y el artista, Toni Espinar, a quien ha abrazado al observar su trabajo.

Protagonista por primera vez

Según ha explicado Muguruza en redes sociales, es la primera vez que le dedican un mural. En él, se ven mensajes en varios idiomas, alegorías a diferentes grupos de música -como The Clash- y está retratado él mismo, saliendo de un marco que representa un cuadro y que está inspirado en la obra “Fugint de la crítica” de Pere Borrell, según han explicado algunos docentes.

Así, el mural contiene multitud de mensajes en referencia a la libertad, la memoria histórica o la revolución, tanto en las ilustraciones que lo llenan como escrito en diferentes idiomas, sobre los que prevalece uno: “Sense memòria no hi ha aprenentatge”. También hay referencias a sus películas, “Black is beltza”

Continue emocionat. La primera vegada que em dediquen un mural, on?

A l'IES Institut JOAN FUSTER, Bellreguard, La Safor. País Valencià.

Eskerrik asko bihotzez. Sense memòria no hi ha aprenentatge.@Black_Is_Beltza amunt AINHOA! pic.twitter.com/TFpT0HUZSI — Fermin Muguruza (@muguruzafm) 23 de marzo de 2023

“Gracias de corazón”, ha escrito el cantante en euskara. Muguruza también es instrumentista, productor musical y director de cine y ha aprovechado la visita a la Safor para pasar también por Gandia.