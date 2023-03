Un programa «canalla», que «va més enllà de l’anècdota» i que explora el sentit de l’humor dels valencians a partir de l’actualitat i les xarxes socials. Així és «Tàp Zàping», almenys per als seus presentadors, Àlex Blanquer i Lluís Cascant, els rostres visibles del format d’entreteniment de les vesprades d’À Punt.

«És un programa d’humor en directe que està molt pendent de les xarxes socials, per a comentar amb humor tot el que ocorre en l’actualitat valenciana. No ha perdut l’essència de la seua etapa setmanal», comenta Cascant.

El traspàs de «Tap Zàping» al format diari ha sigut possible no sols pel suport dels seus espectadors, sinó per la corrent d’actualitat i continguts virals que passen cada dia pel plató del programa. «Passem molt de temps consumint i creant contingut virtual, hi ha tant que evidentment donaria per fer milers de programes», afig el presentador. «L’aportació principal del programa és la seua anàlisi sobre l’actualitat valenciana en clau d’humor». Per a Cascant, la història que més li ha agradat fins aleshores està relacionada, naturalment, amb la paella. «Vam parlar sobre una paella de Miami (EE UU) que es va fer viral a les xarxes. La paella en qüestió tenia arròs i cheeseburguer, és a dir, hamburgueses amb formatge. Ens podríem haver quedat en l’anècdota, però nosaltres vam entrevistar als responsables del restaurant perquè ens parlaren de la seua proposta culinària», assegura.

Entrevistes

Per la seua banda, Àlex Blanquer prefereix l’entrevista que el programa li va fer al cantant de Zoo, Panxo. «Vam fer-li una sorpresa per a recordar els moments més importants de la seua trajectòria. ‘Tàp Zàping’ és un programa d’humor però on tenen cabuda coses rellevants, com la música. És una simbiosi entre humor i actualitat valenciana», explica la presentadora. «Per això, té cabuda tot tipus de públic, perquè es veu l’actualitat d’una altra perspectiva».

Ara hi ha molts programes de comèdia, tant a la televisió com a la ràdio. Però ¿són diferents els formats que fan els valencians? ¿L’humor valencià és diferent?. «Jo diria que no, ja que considere l’humor com un llenguatge universal, com la música. A tots ens agraden els vídeos de caigudes. En ‘Tàp Zàping’, per exemple, no ens agrada centrar-nos en els tòpics valencians, perquè fem un humor satíric, punxa», explica el presentador.

Blanquer, per la seua part, reconeix «les particularitats» de l’humor valencià. «Cada comunitat té una cultura diferent i una manera particular de viure l’humor. Els valencians tenim una part comuna amb la resta, però molts altres matisos», assegura.

Col·laboradors

Cada dia, Àlex Blanquer i Lluís Cascant compten amb la col·laboració de personatges ben coneguts en les xarxes i en el món audiovisual com ara Saray Cerro, Gema Payà, Esther Collado, Korah, Manu Badenes, Pepa Cases, Pere Aznar i Òscar Tramoyeres. En directe i amb diverses seccions tracten cada dia els temes de actualitat amb el característic humor canalla del «Tàp Zàping».

L’espai també recorre el territori valencià buscant riures a través dels reportatges de Nerea Sanfe, María Zamora i Cabra Fotuda. L’espai s’emet a les 19.15 de dilluns a divendres en À Punt.