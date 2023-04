La 58a Fira del Llibre de València rebrà a les reconegudes autores de literatura romàntica Rebeca Stones, Alice Kellen i Alina Not. Durant la Fira, que se celebrarà del 27 d'abril al 7 de maig als Jardins de Vivers de la ciutat, els amants de la lectura juvenil i romàntica tindran l'oportunitat de conèixer aquestes tres autores que han captivat tot el món amb les seves apassionants i emotives històries.

Alice Kellen, l’escriptora valenciana de moda entre els adolescents espanyols, signarà la seua darrera novel·la Donde todo brilla el pròxim 2 de maig a les 17:30h en l’Espai Organització de la Fira. L’escriptora va captivar a més de dos milions de lectors durant el 2022 amb els seus relats sobre relacions personals i sentiments.

Els seus títols més coneguts de l’autora són Llévame a cualquier lugar - títol amb el qual inicià la seua carrera com a escriptora en l’any 2013 - la bilogia Todo lo que nunca fuimos i Todo lo que somos juntos, així com Nosotros en la luna; Las alas de Sophie; o Tú y yo, invencibles. Una oportunitat única per als fans que vullguen per parlar amb l’autora del procés d’escriptura creativa.

Rebeca Stones, l’escriptora i actriu de 22 anys autora d'èxits com Sinergia, Sotavento i Ingobernable entre altres, compartirà amb els seus lectors la seva passió per la literatura i les seves experiències com a escriptora. Signarà el seu darrer llibre Insaciable - història protagonitzada per una esgrimista professional - el dissabte 29 d’abril a les 12.00h en l’Espai Signatures de la Fira.

D’una altra banda, el pròxim 6 de maig a les 17.00h en l’Espai Signatures, Alina Not, autora de la sèrie de llibres Bad Ash signarà la seua última publicació Cómo llamarte amor 1. A gritos, una narració ambientada en la vida universitària.

El debut de Pol Ibáñez

A més a més, rebrem també a Pol Ibáñez, barcelonés de 19 anys que debuta com a escriptor amb la seua primera obra Volveré a verte. La novel·la de caràcter juvenil on l’escriptor dona vida a Luke, un jove al qual la vida li dona un gir inesperat i començarà un profund viatge d’autoconeixement. L’autor signarà exemplars el dissabte 29 d’abril a les 17.00h en l’Espai Signatures.

Tanmateix, Sandra Miró, l’escriptora de temàtica juvenil i LGTBI autora dels llibres ¿Qué podemos perder? i Tal y como eres ens presenta ara la seua última novel·la Ese algo especial. La signatura del seu exemplar tindrà lloc el pròxim 3 de maig a les 17.00h en l’Espai Organització.

Youtubers en la Fira del Llibre

Per tal de saciar les inquietuds més digitals del nostre públic juvenil gaudirem de la presència de KraoES. El youtuber de fama mundial al que li agrada jugar al Roblox estarà signant el seu últim llibre Krao vs. Italianini 2. La conquista del mundo el pròxim dia 6 de maig a les 17.00h en l’Espai Signatures.

Per últim i tancant l’univers YouTuber, La Fira del llibre ha convidat a signar el seu últim exemplar als creadors de contingut Trolerotutos & Hardy. Aquestos dos joves creatius han conquistat el món amb vídeos que recreen les històries de Minecraft.

El seu últim treball es titula Trolerotutos y hardy trolardy 4. Atrapados en la escuela. La signatura està programada el pròxim divendres 28 d’abril a les 17.00h en l’Espai Organització de la Fira.

La 58a edició de la Fira de València es celebrarà del 27 d'abril al 7 de maig als Jardins de Vivers, i serà punt de trobada per a llibreries, editorials, organismes públics i institucions que presentaran les últimes novetats editorials.