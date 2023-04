La Fira del Llibre de València abre mañana sus puertas, y hasta el próximo 7 de mayo, en el Jardín de Viveros. Durante cerca de dos semanas, una gran cantidad de autores pasarán por el recinto para conocer las últimas novedades literarias y descubrir más sobre este mundo.

La inauguración se llevará a cabo a partir de las 12 h, y durante todo el día, el Jardín de Viveros acogerá una gran cantidad de actividades, entre las cuales destaca la presencia del escritor valenciano Juan José Millás.

¿Qué se puede hacer hoy en la Fira del Llibre?

Presentación de libros

Víctor del Árbol firma su obra "Nadie en esta tierra" a las 19 h en el Espai Organització.

Sinopsis de la obra. Julián Leal es un inspector de la policía en Barcelona que no está pasando por su mejor momento. El médico le ha detectado un cáncer y no le da mucho tiempo de vida, además acaba de ser expedientado por darle una paliza a un sospechoso de abusos de menores. Después de una visita a su pueblo en Galicia empiezan a aparecer unos cadáveres que pueden tener relación con él y su superior le quiere cargar con las culpas para vengarse por unos rencores del pasado. Él y su compañera Virginia se verán arrastrados a una investigación mucho más profunda y complicada de lo que podrían pensar y que podría costarles la vida a ellos y a todos los que aman. Julián no deberá ajustar cuentas solo con su presente, sino también con su pasado.

Juan José Millás presenta su nuevo libro "Sólo humo", a las 18 h, en la sala Museu 1

Sinopsis: El día en que cumple 18 años, Carlos recibe un extraño regalo: la noticia de que su padre, al que nunca trató, ha muerto y le ha dejado en herencia una casa con todo lo que contiene y una vida desconocida a la que apuntarse. Examinando, encuentra un manuscrito que narra una historia de amores secretos, de una niña y una mariposa, de amistad y muerte. Carlos se da cuenta de que su padre era un lector voraz. En el dormitorio descubre un libro que le atrapa: los cuentos de los hermanos Grimm. El chico se sumerge en la lectura de esos relatos e inicia un proceso vital que le acerca cada vez más a su padre. En esta novela engañosamente ligera, Juan José Milás vuelve a algunos de los temas más representativos de su narrativa, como la identidad, el desdoblamiento, los rincones más oscuros de la realidad cotidiana.

Presentación del libro "Asentir o desestabilizar: crónica contracultural de la Transición", de Rafael Chirbes, a las 19:15 h, en la sala Museu 1.

Sinopsis: "Asentir o desestabilizar" reúne por primera vez los trabajos de crítica literaria y opinión que Chirbes escribió para publicaciones como Ozono, Saida, Reseña o La Calle entre 1975 y 1980. Una recopilación que recoge desde reseñas y artículos hasta entrevistas a grandes personalidades de la literatura española que el joven Chirbes realizó antes de debutar como novelista y que restituyen, en su conjunto, una imagen precisa y a contracorriente de los que fueron los hitos y los protagonistas de la vida cultural de la Transición.

Otras actividades

Exposición colectiva "Utopies" , a las 17 h, en el paseo Antonio Machado

, a las 17 h, en el paseo Antonio Machado Cuentacuentos infantil "Villatroll", a las 18 h, en el espacio Caixa Popular

Sinopsis: ¡Bienvenido a Villatroll! Una Trolciudad donde casi todo está prohibido y en la que solo se celebra un día especial en todo el año: LA FERIA DEL HORRIBLE LIBRO. ¡Ojo, Troll! Sí, sí. Tú que estás a punto de abrir este libro. ¡Cuidado con lo que haces, dónde pisas o qué pedos te tiras mientras lees! Puedes terminar encerrado en las mazmorras, como Troli, o no... ¡Atrévete a descubrirlo!

Mesa redonda "Censura en la literatura infantil y juvenil", a las 19:15 h, en el espacio Caixa Popular

Participan Teresa Broseta, Mercé Viana, Maria Jesús Bolta, Josep Antoni Fluixà, AlbaFluixà, Josep Ballester, Núria Sendra y Manolo Gil (moderador)