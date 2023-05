La portuguesa Maria de Medeiros va ser guardonada amb la Palmera d'Honor l'any 2020, i ara torna a València per participar en la preestrena de 'Nuestros hijos', la seua última pel·lícula com a directora. El film va rebre una càlida acollida quan es va projectar per primera vegada a Espanya, en el marc de la 35ª Mostra de València, i ara l'actriu i directora torna per participar en un col·loqui amb el públic que tindrà lloc després de la projecció del pròxim divendres, 12 de maig, a les 19 h, en els cines Babel.

El festival inaugura així amb una estrella internacional com és Maria de Medeiros les activitats de Mostra Expandida, una sèrie d’iniciatives per a mantindre l'aposta per la promoció del cine mediterrani d'autoria.

Una família contemporània

'Nuestros hijos' està protagonitzada per Vera, una mare abnegada, divorciada després de tres matrimonis i que viu en una família nombrosa que inclou els seus fills i fillastres. Intrèpida i experimentada, ha empunyat les armes per lluitar contra la dictadura i ha viscut en diverses parts del món. Tania, la filla, és més "conservadora" i està casada des de fa 15 anys amb una altra dona que està embarassada del primer fill. Juntes, descobreixen la bellesa de formar part d'una família contemporània.

A més de per la Mostra de València, la cinta, que arriba ara a les sales comercials espanyoles, ha passat per altres festivals internacionals com ara els de Toronto, Coimbra, Chicago i l'Havana. Medeiros va aconseguir amb la seua òpera prima, 'Capitanes de Abril' (2000), la selecció del Festival de Cannes. Com a directora, també ha participat en el film col·lectiu 'Bem-Vindo a São Paulo' (2004) i és la responsable dels documentals 'Je t'aime, moi non plus: artistes et critiques' (2004) i 'Repare Bem' (2013), a més de diversos curtmetratges. En la seva reconeguda faceta com a actriu ha participat en títols emblemàtics com ara 'Huevos de oro' (Bigas Luna, 1993), 'Pulp Fiction' (Quentin Tarantino, 1994) o 'Airbag' (Juanma Bajo Ulloa, 1997), i va guanyar la Copa Volpi a Venècia per 'Tres Irmaos' (Teresa Villaverde, 1994). El 2003 se li va concedir el títol de Cavaller de l'Orde de les Arts i les Lletres de França.

Mostra expandida

Mostra Expandida és una de les novetats que el festival implementa enguany i que li permetrà estendre el seu radi d'acció més enllà de les dates en què té lloc el gruix de les activitats. Si bé les exposicions organitzades en cada edició de Mostra de València a la Galeria del Tossal s'han prolongat més enllà del mes d'octubre, en este cas la intenció és que el festival puga participar i col·laborar en altres propostes relacionades amb el sector cinematogràfic que tinguen lloc al llarg de tot l'any.