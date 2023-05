El pintor valenciano, Antonio Camaró, expone en la galería In Arte Veritas de València, su obra; trabajo que también está presente en ciudades como Nueva York o París. Los cuadros del artista, que fue nombrado por la UNESCO como el pintor de la concordia y la paz y es el autor del memorial de Mauthausen, se caracterizan por tener un mensaje conciso: la unión de pueblos, civilizaciones y culturas con el objetivo de vernos todos como seres humanos y erradicar posiciones de odio como la discriminación.

"Las obras de Antonio Camaró llaman a la libertad, al amor y a la paz, están cargadas de un simbolismo que no puede dejarte indiferente y precisamente eso es lo que intentamos conseguir en In Arte Veritas”, explica Stéphane Debost, CEO del grupo In Arte Veritas, concibe esta unión como un compromiso entre artista y galería

En línea con este compromiso, artista y galerista se han unido también para firmar la constitución del Foro de València por la Paz, junto a otras 50 entidades. La trayectoria por la paz y la solidaridad de Camaró ha sido reconocida por la ONU, el Gobierno de España, la Plataforma Intercultural de España y el Círculo Intercultural Hispano Árabe.

La galería francesa In Arte Veritas, con sedes en Angers y Toulouse, se ha convertido en todo un punto de referencia en el arte y la cultura, promoviendo la unión de diferentes disciplinas como la pintura, la escultura y la música. En su último evento exclusivo, la galería presentó un concierto del violonchelista Matthieu Saglio.