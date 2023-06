La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de concesión de ayudas para que personas y empresas vinculadas al mundo taurino -ya sean de lidia como de «bous al carrer»- organicen actos conmemoriativos del Año Sorolla en la Comunitat Valenciana.

El objetivo de esta subvención que cuenta con una dotación presupuestaria de 25.440 euros es, claro está, organizar a lo largo de este año «un conjunto de actos públicos destinados a la conmemoración desde una perspectiva taurina» del centenario de la muerte del pintor valenciano.

Contrario a la tauromaquia

Un artista que, pese a haber realizado a lo largo de su carrera varias pinturas de temática taurina (como el panel dedicado a Sevilla en sus «Visiones de España» que se conserva en la Hispanic Society de Nueva York), en muchas ocasiones mostró -tanto en privado y en público- su postura contraria a este tipo de festejos.

Para conceder la subvención, y según el anuncio publicado ayer en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, una comisión valorará tanto el número de municipios en los que se organicen estos actos, como su contenido.

De esta forma, la Generalitat dará ayudas a personas físicas o jurídicas que organicen actividades con exposiciones de paneles, litografías, fotografías y equivalentes dedicadas a Joaquín Sorolla y su relación con el mundo de los toros. También tendrá en cuenta si las actividades incluyen proyecciones de documentales de elaboración propia o no y coloquios.

El pasado febrero, la Comisión Nacional para la conmemoración del Año Sorolla, presidida por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, aprobó el programa de actividades culturales, con la finalidad de contribuir a profundizar el conocimiento de la obra y la figura de Joaquín Sorolla y aumentar su apreciación entre la sociedad en general. Por ello, esta efeméride ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta el 31 de diciembre de 2024.

Más de 30 actividades

Tal como informó Enrique Varela, director del Museo Sorolla, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, la organización y producción de exposiciones temporales se configura como la piedra angular de «100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla’», un ambicioso programa con más de 30 muestras confirmadas hasta la fecha, en relevantes instituciones tanto nacionales como internacionales, que coordinan el Museo Sorolla y la Fundación Sorolla.

De hecho, el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla protagonizan buena parte de la programación y fueron los primeros en dar el pistoletazo de salida a estas celebraciones con las exposiciones «Sorolla. Orígenes», organizada en colaboración con el Museo de Bellas Artes de València, abordó la primera etapa de formación del pintor; y la muestra «¡Sorolla ha muerto! ¡Viva Sorolla!» repasa sus últimos años de vida y los múltiples reconocimientos post mórtem que recibió.

Se prorroga la inmersiva de Madrid

Desde abril el Museo Sorolla muestra la novedosa exposición «Joaquín Sorolla frente al mar, por Manuel Vicent’». Se trata un comisariado literario donde convivirá la pintura de Sorolla con la literatura de Vicent. El escritor realiza una selección de la obra contenida en los fondos del Museo Sorolla y traza, en paralelo, un relato literario en torno al pintor y su actitud estética y moral frente al mar.

Por otra parte, el Palacio Real de Madrid ha prorrogado hasta finales de septiembre la exposición inmersiva «Sorolla a través de la luz» organizada por Patrimonio Nacional, la Fundación Museo Sorolla y Light Art Exhibitions debido al éxito obtenido, tras lo cual recalará a partir de octubre en la Fundación Bancaja. Además, el 15 de junio se inaugura otra exposición inmersiva en València, en esta ocasión en la Marina.