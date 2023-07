Manuel Carrasco ha agotado sus entradas para el concierto que realizará el próximo 22 de septiembre en la Plaza de Toros de València. A pesar de que todavía faltan más de dos meses para su actuación, el cantante nacido en Isla Cristina y exconcursante de Operación Triunfo ha conseguido colgar el cartel de completo en el "cap i casal" para su gira "Corazón y flecha".

Sin embargo, los seguidores del artista todavía podrán disfrutar de algunas de sus canciones más emblemáticas como "No dejes de soñar" o "Qué bonito es querer" en la Plaza de Toros de Alicante el 23 de septiembre.

Manuel Carrasco también ha conseguido agotar todas las entradas para su concierto en Fuengirola el 19 de agosto y en la Plaza de Toros de Córdoba el 6 de octubre de 2023. Además, hace unos días el artista anunciaba que iba a terminar su gira con un concierto muy especial en el estadio Santiago Bernabéu el 29 de junio de 2024.

Última actuación

El artista ya actuó en València el pasado año en el Auditorio Marina Sur. En aquella ocasión, Manuel Carrasco no dudó en cargar contra Peter Lim por la situación que atraviesa el Valencia CF. "Y por cierto el Valencia CF no se toca, un respeto a los colores, a nuestra casa, que no manchen el escudo y que se marchen de Mestalla", coreaba.